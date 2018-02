Se billedserie Et af de ændringsforslag, der kom ud af Sorø Kommunes og Movias gruppe-arbejde, var en nedlæggelse af rute 487 mod en omlægning af rute 483. Men den løsning ville give skoleelever meget længere køretid og er blevet forkastet af udvalg. Illustration: Sorø Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Formand: Ikke råd til at nytænke busdrift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand: Ikke råd til at nytænke busdrift

Sorø - 17. februar 2018 kl. 09:08 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et af de meget diskuterede emner i den kommunale valgkamp sidste år var busdriften i Sorø Kommune.

Fra politisk side blev det igen og igen sagt, at der er vilje til at se på, om det hele kan gøres på en anden og bedre måde, og byrådets medlemmer har også på et temamøde besluttet sig for, at mulighederne skal undersøges.

Det er de nu blevet. Embedsfolk fra Sorø Kommune har sammen med Movia-folk brugt i alt 90 timer på at granske mulighederne og levere et udspil til politikerne. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Det udspil, der kom, er imidlertid ikke politisk spiseligt og er blevet forkastet af et flertal i udvalget for teknik og miljø.

Der var to konkrete ændringsforslag i udspillet. For det første at nedlægge linje 487 og erstatte den med en udvidet linjeføring for 483. Den manøvre vil give en besparelse på 250.000 kr. årligt.

- Men den ændring vil betyde, at der 34 skoleelever, der vil få forlænget køretiden med 20 minutter både ud og hjem. Det er jo ikke en måde at styrke lokalområderne, siger formand for udvalget Jens Nygaard (V) til Dagbladet og Sjællandske.

Det andet ændringsforslag i udspillet går ud på at lade rute 570 dreje ind omkring Sorø Station, hvilket den ikke gør i øjeblikket. En omlægning, der vil give en årlig merudgift på 200.000-300.000 kr. årligt.

- Så besparelsen og merudgiften udligner hinanden. Det gør ikke ideerne bedre, siger Jens Nygaard.

Han slår fast, at der ikke er mulighed for at foretage ændringer af den offentlige bustransport på nuværende tidspunkt:

- Vi har et budget på 15,5 mio. kr. Og når vi har løst alle de opgaver, der skal løses - f.eks. skolebusser og tværkommunale ruter - ja, så er pengene brugt. Så hvis der skal ske noget nyt og mere gennemgribende på området, så skal der ganske enkelt tilføres flere penge, siger Jens Nygaard.

Et enkelt medlem i udvalget stemte imod beslutningen om at fortsætte som hidtil, nemlig Socialdemokraternes Anita Skjoldager Eskildsen. Hun mener, at det øvrige udvalg er alt for uambitiøst:

- Det er jo ikke så længe siden, at vi var til det temamøde med Movia, hvor der kom mange forskellige ideer på banen. Telebusser og fælleskørsel bl.a. Der er ikke en eneste af de ideer, der er med i planen, så vi kunne jo lige så godt have ladet være med at holde det temamøde, siger Anita Skjoldager Eskildsen til Dagbladet og Sjællandske og fortsætter:

- Jeg er enig i, at der skal ekstra penge til, men hvis man virkelig ville det her, gøre den offentlige transport mere fleksibel, kunne man nok finde en mio. kr. i kassen til at gå videre med det.