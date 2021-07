Et af stridspunkterne er salget af Sorø Boligselskabs tidligere hovedsæde på Rådhusvej. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Formand: Ekstrøm ville ikke tage ansvar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Formand: Ekstrøm ville ikke tage ansvar

Formanden for Sorø Boligselskab, Lars Jensen, siger, at bestyrelsen ville have en dialog med Jan Ekstrøm, men han meldte afbud til mødet.

Sorø - 07. juli 2021 kl. 19:06 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Organisationsbestyrelsen i Sorø Boligselskab er ikke enig med det nu tidligere bestyrelsesmedlem, Jan Ekstrøm, i den sag, der førte til, at der på repræsentantskabsmødet blev stillet et mistillidsvotum til Ekstrøm.

- Bestyrelsens medlemmer i Sorø Boligselskab har et tæt og tillidsfuldt samarbejde, og vi lægger vægt på at finde løsninger, der er til gavn for beboerne og de boligafdelinger, de bor i, siger formand Lars Jensen.

- Vi har mange gode drøftelser i bestyrelsen, og der er plads til at have forskellige meninger. Sådan skal det være i et demokrati - og sådan er det hos os.

Han fortæller videre, at bestyrelse havde håbet at kunne drøfte Jan Ekstrøms forslag og finde frem til en fælles løsning internt i bestyrelsen.

- Det er desværre ikke lykkedes, og det er beklageligt, for vi ønsker ikke, at der opstår tvivl eller usikkerhed blandt beboerne, siger Lars Jensen.

- Derfor har vi også besluttet at svare Jan Ekstrøm, selvom vi ikke mener, at pressen er det rigtige forum at tage den slags drøftelser i.

Mistillid - Men når Jan Ekstrøm stiller forslag om, at bestyrelsen skal fratages beslutningskompetence, kan det sidestilles med en mistillidserklæring til den samlede bestyrelse, fortsætter han.

- Som medlem af bestyrelsen er det netop det enkelte medlems ansvar at træffe beslutninger på vegne af beboerne. Det er sådan beboerdemokratiet fungerer. Når Jan Ekstrøm så klart melder ud, at han ikke ønsker at tage medansvar for den demokratiske proces, der følger af de uddelegerede kompetencer, kan vi ikke have tillid til, at han varetager bestyrelsesopgaven på forsvarlig vis. Derfor har bestyrelsen ikke længere tillid til ham. Og derfor har vi stillet et mistillidsvotum.

Formanden føjer til, at bestyrelsen ville have forklaret Jan Ekstrøm situationen på et på forhånd indkaldt møde inden repræsentantskabsmødet, men Ekstrøm meldte afbud med bare få minutters varsel.

Én stemme for - Og vi kunne ikke få fat på ham efterfølgende per telefon. Jan Ekstrøm har heller ikke selv henvendt sig til bestyrelsen for en afklarende snak, siger Lars Jensen.

- Der var på demokratisk vis afstemning om Jan Ekstrøms forslag på repræsentantskabsmødet. Her var der kun én stemme for forslaget og 27 stemmer imod. At Jan Ekstrøm nu forsøger at så tvivl om, hvorvidt bestyrelsen rent lovmæssigt har kompetencer til at træffe beslutninger og klager til tilsynet over det, efterlader os i bestyrelsen med forundring. Jeg er glad for, at Sorø Kommune har meldt klart ud, at de beslutninger, der er truffet, er truffet på et lovligt grundlag.

Vil gerne i dialog

Lars Jensen siger videre, at bestyrelsen stadig er positivt indstillet overfor en dialog med Jan Ekstrøm, selv om man helst havde taget den dialog inden repræsentantskabsmødet.

- Vi var endda indstillet på at udsætte starten af repræsentantskabsmødet i tilfælde af, at Jan Ekstrøm skulle ankomme i sidste øjeblik. Men Jan Ekstrøm udeblev også fra selve repræsentantskabsmødet, hvor han havde fremsendt forslaget om tilbagetrækning af den kompetence, som repræsentantskabet har uddelegeret til bestyrelsen, og som den resterende bestyrelse føler sig kvalificeret til at varetage, siger Lars Jensen.

- Jan Ekstrøm var således det eneste bestyrelsesmedlem, der ikke følte sig kvalificeret til at påtage sig det ansvar, der ligger i den kompetence. Og den usikkerhed burde Jan Ekstrøm efter vores opfattelse have drøftet med sine bestyrelseskolleger i stedet for personligt, at fremsætte et forslag, der kunne signalere, at vi alle delte hans usikkerhed. Det er på ingen måde er tilfældet.