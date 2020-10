Kurt Løvlund Pedersen håber, at de to byrådsmedlemmer vil fortsætte med at føre radikal politik. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Formand: - Det stiller partiet skidt op til valget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand: - Det stiller partiet skidt op til valget

Sorø - 15. oktober 2020 kl. 12:03 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Formanden for Det Radikale Venstre i Sorø Kommune, Kurt Løvlund Pedersen, er »meget ked af det«.

Læs også: Radikale udbrydere stifter ny politisk liste

- Vi mister vores indflydelse i lokalpolitik, og det stiller os skidt i forhold til kommunalvalget næste år. Det her er meget ærgerligt, siger Kurt Løvlund Pedersen.

Han har ikke været i personlig eller telefonisk kontakt med de to byrådmedlemmer Niels Aalbæk Jensen og Pia Hvid omkring udmeldelse af partiet. Han havde torsdag formiddag kun modtaget den officielle udmeldelse fra Niels Aalbæk Jensen.

Kurt Løvlund Pedersen kalder sig »optimistisk pessimist« i forhold til det kommende års arbejde i Sorø Byråd - nu helt uden radikale byrådsmedlemmer.

- Jeg går ud fra, at Niels Aalbæk Jensen og Pia Hvids værdigrundlag er det samme, som det hele tiden har været, og jeg har da et håb om, at de fortsætter med at føre radikal politik, siger formanden for Det Radikale Venstre i Sorø.

Det er hans opfattelse, at der ikke er personligt uvenskab mellem de to byrådsmedlemmer og partiforeningen. Heller ikke efter deres beslutning om udmeldelse af partiet.

- Derfor vil jeg ikke tøve med at gå til dem, hvis jeg har en radikal sag, som jeg synes, de skal kæmpe for, siger Kurt Løvlund Pedersen.

Han mener ikke, at den uro, der nu er et faktum i den lokale partiforening, har noget at gøre med den radikale krig, der lige nu foregår landspolitisk.

- Jeg tror ikke, de to ting har noget med hinanden at gøre, lyder vurderingen fra Kurt Løvlund Pedersen.

Men der er noget at lære af de to byrådsmedlemmers udmeldelse, mener han.

- Der er altid noget at lære. Med det her skal vi kigge på at blive bedre til den interne kommunikation, siger Kurt Løvlund Pedersen.

relaterede artikler

To byrådsmedlemmer forlader partiet og fortsætter som løsgængere 15. oktober 2020 kl. 08:38

Ny radikal spids: Der er brug for større ambitioner 13. oktober 2020 kl. 19:01