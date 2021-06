Blomstergården og Mølleparken har fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er udarbejdet en handleplan, og styrelsen kommer på kontrolbesøg igen i juli. Foto: Charlotte Koefoed

Formand: - Aldrig rart med et påbud

Sorø - 25. juni 2021

Social- og sundhedsudvalget i Sorø Kommune tog orienteringen til efterretning, da udvalget på sit møde forleden fik forelagt det påbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Blomstergården og Mølleparken i Dianalund - og den handleplan, der efterfølgende er udarbejdet.

- Det er jo aldrig rart at få et påbud, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF).

- Men der er nu lagt plan for, hvordan vi plejecentret kommer på omgangshøjde, og vi har tillid til, at udfordringerne bliver klaret.

Styrelsen ved godt, at der allerede er udarbejdet en handleplan, men styrelsen skriver i tilsynsrapporten, at den ikke på den baggrund kan afgøre, om de uopfyldte målepunkter er bragt i orden. Derfor følger styrelsen op med et nyt tilsyns-besøg midt i juli.

Handleplanen omfatter blandt andet en gennemgang af alle patient-journaler, ibrugtagning af et nyt dokumentations-redskab samt undervisning af relevante medarbejdere.

Når styrelsen udsteder sådan et påbud betyder det, at den anser der for at være »større problemer af betydning for patientsikkerheden«.

I praksis handler det om, at de sygeplejefaglige vurderinger ikke er godt nok beskrevet. Der er i flere sager heller ikke fulgt op på, om en givet behandling overhovedet har en effekt, ligesom der i flere tilfælde er problemer med opfølgnings- og observations-notater. Et sted manglede den aktuelle kostplan for en nyrepatient. Kostplanen forelå i papirform, og der var ikke henvisning i hovedjournalen, hvor planen var opbevaret, mens der i en anden sag ikke er fulgt op med vejning af en undervægtig patient, der også har en demenssygdom.