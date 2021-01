Forkert oplysning om nødpasning er blevet rettet

På hjemmesiden stod der, at elever i 0. til 4. klasse kan møde frem til fysisk nødundervisning og nødpasning i sfo, hvis det er nødvendigt for, at forældrene kan passe deres arbejde. Men at forudsætningen er, at forældrene først har afsøgt alle muligheder for selv at finde pasning til deres børn.