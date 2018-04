Se billedserie Maria Lundborgs debutroman »Gennem en hinde af is« handler om en mor, der forsøger at finde sin søn. Skriveprocessen var både voldsom og fantastisk for forfatteren. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Forfatter bryder isen med debutroman Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forfatter bryder isen med debutroman

Sorø - 04. april 2018 kl. 12:22 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan vil du reagere, hvis dit barn slår hånden af dig og ikke vil se dig mere?

Det spørgsmål er omdrejningspunktet i forfatter Maria Lundborgs debutroman »Gennem en hinde af is«, der udkommer den 13. april.

Temaet begyndte at rumstere i hendes hoved for tre-fire år siden.

- Nogle i min bekendtskabskreds oplevede teenagebørn, der ikke ville bo hos mor eller far. På det tidspunkt var der også artikler i medierne om, at rigtig mange forældre har mistet kontakten til børnene. Jeg synes, det var ret voldsomt. Jeg tog det på mig og tænkte over, hvis det skete for mig. Kunne jeg magte det? Og hvad skulle der til for at overleve det?, forklarer 48-årige Maria Lundborg til DAGBLADET og Sjællandske.

Hun bor i Pedersborg med sin mand, en søn på 15 år og en datter på 11 år.

Romanen handler dog ikke om Maria Lundborg selv.

I stedet har forfatteren skabt karakteren Anne, der er bogens hovedperson, og igennem hende bliver temaet udforsket.

Hovedpersonen Anne forsøger at finde sin voksne søn Thomas. Thomas har slået hånden af Anne, og hun forstår ikke, hvorfor han ikke vil se hende mere. Annes søgen bringer hende til Indien, men også tilbage til de valg, hun har truffet i sit eget liv. Anne oplever skyld, skam, sorg og afmagt som følge af tabet. Følelserne og konflikterne fletter sig ind i arbejdet med en film og påvirker også Annes forhold til familie og venner.

Selvom bogen ikke er selvbiografisk, så blev Maria Lundborg følelsesmæssigt påvirket af at skrive om hovedpersonens oplevelser.

- Vi kan undersøge noget gennem fiktionen, enten ved at læse eller selv skrive. Og jeg synes ikke, det er omkostningsfrit. Jeg synes, det var ret voldsomt at skrive sig igennem tingene og være i det. Hovedpersonen oplever mange følelser ved at have mistet kontakten. Måske ligger de følelser af ikke at have gjort det godt nok latent i alle forældre, siger Maria Lundborg.

- Men det har også været en fantastisk proces. Jeg følte, at jeg havde så meget stof at tage af. Det var en kraftfuld proces, siger hun.

Maria Lundborg er cand.mag. i litteratur- og filmvidenskab, og hun har et deltidsjob som underviser på Sorø Akademis Skole.

Hendes debutroman er også en opsang til det samfund, vi lever i.

- Jeg kan se en samfundstendens til at være selvoptaget. Der er en mentalitet om, at man ikke vil forpligte sig, for vi skal bevare vores egen frihed. Det er næsten en menneskeret. Det kan jeg ikke være i. Man bliver nødt til at prioritere de relationer, man har valgt til. Den reaktion er ikke super bevidst, mens jeg skriver. Det er en del af den, jeg er, og den måde jeg tænker på, og så bliver det indlejret i bogen, siger Maria Lundborg.

»Gennem en hinde af is« er på 300 sider og udkommer på Forlaget Apuleius' Æsel den 13. april.