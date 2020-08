Forfatter-aften med Iben Mondrup

Romanen "Tabita" handler om et dansk ægtepar Eva og Berthel, der i begyndelsen af 60'erne rejser til Grønland og bosætter sig i Upernavik. Han bliver ansat som handelsbestyrer og hun er hjemmegående. Drømmen om kernefamilien synes ikke at ville gå i opfyldelse for parret og den unge frue Eva plages ved tanken om de børn, som hun aldrig vil få. Hun keder sig, lider af humørsvingninger og ser ikke andre end hushjælpen Abelone.