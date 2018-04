Sorø Hallerne er næsten fuldt booket. Foreningerne blev enige om at køre videre med de nuværende træningstider. Foto: Per Christensen

Foreningerne i Sorø Hallen beholder tiderne

Sorø - 25. april 2018

Da timefordelingen for 2018-19 gik i hårdknude, enedes foreningerne om ikke at ændre noget. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Timerne i Sorø Hallerne bliver i sæsonen 2018-19 fordelt på næsten præcis samme måde som i 2017-18. Det betyder, at foreningerne naturligvis gerne må lave ændringer internt - men de råder altså over stort set den samme træningstid som i dag.

Ved mødet i Sorø Hallens mødelokale mandag aften var der livlig debat. Tidligere var det muligt at lade holdene træne i to timers træningspas - det er nu sat ned, så man maksimalt kan nå halvanden time, og det fik John Christoffersen fra SOR IF til at konstatere, at så havde både SOR IF og Sorø Gymnastikforening sådan set fået reduceret træningstiden med 25 pct. - allerede inden mødet var gået i gang.

Han pointerede også det uheldige i, at man kun kan søge første prioriteter, og ikke 2. og 3. prioriteter, så der bliver mere at spille med, og så påpegede han, at hallens gymnastiksal, som gymnastikforeningerne tidligere kunne bruge som »buffer« eller opvarmningssted, nu er fuldt booket - især til kampsport. Han føjede også til, at politikerne ikke har taget højde for, at skolelukningerne i landområderne har medført et større pres på byhallerne.

Også Niels Jensen fra Sorø Gymnastikforening var på banen omkring problematikken med halvanden time i stedet for to. De to gymnastikforening har i øvrigt forud for mødet haft en god og konstruktiv snak, der mundede ud i, at de var klar til at samarbejde om haltider, så den ene forening kunne gå i hal i de lige uger og i gymnastiksal i de ulige - og omvendt.

Men de to gymnastikforeninger kunne ikke løse timeproblemerne alene. Det krævede, at også andre klubber bød ind. Det skete ikke i nær fornødent omfang, og heller ikke de to gymnastikforeninger appel om, at de to foreninger ikke skal være de eneste, der skulle give sig, hjalp. Der blev rykket en smule mellem håndbold og fodbold, men som nævnt nåede debatten der til, at det var vanskeligt at se en løsning, der ikke blev dikteret »oven fra«.

Centerchef Johan Otte havde nævnt muligheden for at fortsætte med træningstiderne fra 2017-18 - men det forslag vandt ikke gehør. Den fastlåste situation blev dog løst op, da Niels Jensen og John Christoffersen tog en snak under fire øjne. Niels Jensen fik opbakning til at lade de nuværende træningstider overleve en sæson mere, og det sagde de øvrige klubber efterfølgende ja til - i lyset af, at en anden løsning kunne ramme langt hårdere.

- Det er fint, at tonen mellem foreningerne er god, samt at man altså nåede til enighed. Og det er ikke mindst godt, at de to gymnastikforeninger nu kan samarbejde, siger Johan Otte.

- Nu kører vi videre en sæson til, så løsningen er måske noget, man lidt drilsk kan kalde en »ikke-løsning«, men så har idrætskonsulent Kristian Pugerup et år til at arbejde med tingene i. Lidt ærgerligt er det, at der ikke bliver plads til nye tiltag. Aftalen her er gået lidt ud over udviklingen og dynamikken, men det må så komme senere. Vi havde ellers fra kommunens side spillet hallen på Sorø Fri Fagskole ind for at give mere luft.

Det tilbud havde foreningerne svært ved at bruge, da der skal flyttes materiel, og da en træner ofte træner flere hold, og så ikke har tid til transporten mellem flere haller.

Sorø Fri Fagskole kommer dog nok alligevel i spil, ligesom der også skal laves enkelte andre justeringer i træningsplanen, men rammen har vi på plads. Ligeledes kan nye tiltag begynde på Sorø Fri Fagskole, som kommunen altså har indvilliget i at betale for, hvis det kunne være med til at løse problemet.