Foreninger og bestyrelse ærgrer sig over lukning

Sorø - 08. juni 2018 kl. 13:13 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste åbningsdag for SuperBrugsen i Stenlille er den 24. juni. 14 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte mister deres job i det lokale supermarked, og borgerne får kun Rema 1000 og Fakta i byen.

Lotte Krogh, der sidder i bestyrelsen i Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening som eventkoordinator, kalder det »en sort dag for Stenlille«.

- Den butik har haft stor betydning for Stenlille by. Det er en forretning, som har været en aktiv del af byens liv, og som har bakket op om de frivilliges aktiviteter. Også økonomisk. Butikken er et samlingspunkt for byens borgere. Det mister vi nu, siger Lotte Krogh.

Hun har mødt holdningen »Den lukker vel bare, fordi folk ikke handler nok i den«, men hun køber den ikke.

- Vi vidste jo godt, at det kunne været en udfordring, da det tredje supermarked åbnede i Stenlille. Men der er virkelig mange borgere her i byen, som er bevidste om at dele deres indkøb, så SuperBrugsen altid bliver tilgodeset, siger Lotte Krogh.

Også formanden for butikkens cirka 1700 medlemmer, Frank Pedersen, er trist over butikslukningen. Han nåede kun at være formand fra april 2018, men sad før da i bestyrelsen som næstformand. Frank Pedersen fik meddelelsen dagen før, det blev officielt og var lige så bestyrtet som alle andre i Stenlille.

- Jeg havde ikke set det komme. Tværtimod har vi lagt planer indtil for nylig og lavet årshjul, siger Frank Pedersen, formand for SuperBrugsen i Stenlille.

Han er utilfreds med, at Coop ikke på et tidligere tidspunkt orienterede bestyrelsen og medlemmerne om den alvorlige situation.

- Vi ville gerne have været inddraget, så vi sammen kunne gøre en indsats i forhold til nogle løsningsforslag. Måske kunne denne lukning have været undgået, siger han.

Frank Pedersen tror ikke på, at en ny og større SuperBrugsen i Dianalund Centret, tiltrækker kunder fra Stenlille.

Det tror Lotte Krogh fra Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening heller ikke på.

- Borgerne har handlet i SuperBrugsen i Stenlille, fordi det var en lokal butik, der støttede op om det lokale, mener hun.

Casper Elkjær Hansen, der er formand for foreningen Liv i Stenlille, frygter synet af den lukkede butik i fremtiden.

- En stor, tom bygning lige når man ankommer med toget til Stenlille: Det giver indtryk af en hel død by, og det er da super ærgerligt, siger han til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.