Foreningen Den Vilde Lade skal på benene

Foreningen Den Vilde Lade ser dagens lys mandag den 9. marts. Det sker ved en stiftende generalforsamling kombineret med et orienteringsmøde mandag klokken 19.00 på Katrinelunden, St. Ladegårdsvej 8 i Sorø.

- Foreningen Den Vilde Lade skal drive et overdækket uderum med køkken- og tørringsfaciliteter, der skal fungere som et værksted for udvikling af »Det klimavenlige måltid«, fortæller Rikke Haugaard fra Katrinelunden.