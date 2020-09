Artiklen: Forening er i fare for at lukke

Bestyrelsen fungerer frem mod den ordinære generalforsamling, der forventes at kunne finde sted i februar næste år.

Men der skal ske noget, hvis klubben fortsat skal have en fremtid, slår Erik Rosbirk fast:

- Klubben har pt 11 medlemmer, og de må nu gå i overvejelse om, hvorvidt klubben skal opløses eller fortsætte. Skal den fortsætte må alle tage et ansvar påpeger Erik Rosbirk, der selv har været medlem i godt 20 år og formand i 10 år.

- Jeg ser nødigt, at klubben, der blev stiftet i 1987, bliver opløst, men jeg må erkende, at det er svært at drive en sådan klub uden svømmemulighed i byen - bortset fra søen om sommeren. Måske er tiden løbet fra os, siger Erik Rosbirk.