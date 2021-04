På Sorø Privatskole har en gruppe forældre søsat en kampagne for at skaffe flere elever på 2. årgang fra august 2021. Foto: Sorø Privatskole

Forældre vil skaffe nye klassekammerater

Skolens tre 1.klasser risikerer at blive slået sammen til to 2. klasser efter sommerferien - med mindre det er muligt at tiltrække flere elever til den kommende 2. klasse. Derfor er forældrene gået aktivt ind i en kampagne med videoindslag, plakater og flyers. Kampagnen skal tiltrække nye elever til skolen, så klasserne kan bevares.