Ruds Vedby Skole vil have gavn af at få daginstitutionen tættere på, mener formand for skolebestyrelsen Anne Amstrup.Foto: Per Christensen

Forældre positive overfor flytning af daginstitution

Tanken har luret et par år, men nu er byrådets politikere ved at arbejde sig tættere på en beslutning om at flytte daginstitutionen Regnbuen hen til Ruds Vedby Skole.

I den seneste budgetaftale er det besluttet, at planerne skal konkretiseres mere i begyndelsen af det kommende år, så et projekt kan indgå i budgetlægningen for år 2022 og fremefter.