Forældre: Sorø Kommune knægter vores ytringsfrihed

Forældre er oprørte over, at kommunaldirektør Søren S. Kjær har forbudt dem at sætte flyers op med indbydelse til lørdagens demonstration for en minimumsnormering i dagpasningen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi er glade for, at kommunaldirektøren har svaret så hurtigt på vores henvendelse, men til gengæld er vi meget overraskede over det svar, vi har fået.

Det siger Kristina Johansen Forshaw, der er forælder på Grønnegården og med til at arrangere demonstrationen på Torvet i Sorø lørdag fra klokken 13.00-14.00. Her vil forældre demonstrere for at få indført en minimums-normering i daginstitutionerne. Det er i øvrigt en demonstration, der gennemføres over hele landet.

- Det er en begrænsning af vores ytringsfrihed, fortsætter Kristina Forshaw.

- I en daginstitution har vi et område, der er dedikeret til kommunikation mellem forældrene. Den kommunikation bør hverken være institutionsstyret eller kommunalt styret.

Søren S. Kjær skriver til forældrene, at kommunens ansatte skal kunne møde på deres arbejdsplads, uden at de skal blive mødt af opslag, der indeholder en kritik af de politiske rammer, som byrådet har vedtaget. I den nævnte flyer inviteres til demonstration vendt mod byrådets prioriteringer.

- Men det er jo ikke en demonstration, der retter sig mod kommunen, siger Kristina Forshaw.

- Det er en Folketings-beslutning, som byrådet i Sorø i øvrigt aldrig har taget stilling til. Og vi har aldrig hørt, at personalet skulle føle sig forulempet af den pågældende flyer. Vi har i øvrigt heller ingen intentioner om at genere personalet. Vi elsker derimod de pædagoger, der hver dag tager sig rigtig godt af vores børn, når vi selv er på arbejde. Hvis pædagogerne skulle føle sig forulempet, håber jeg da, at de vil sige det til os frem for at henvende sig til kommunaldirektøren.

Søren S. Kjær skriver videre, at eksempelvis Grønnegården har flere end 200 forældre. De skal kunne hente og aflevere deres børn uden at blive mødt med invitation til demonstration mod institutionernes rammer. Grønnegården er en ramme for pasning af børn og for medarbejdernes hverdag.

- Det står vi uforstående overfor, siger Kristina Forshaw, der via Facebook har kunnet konstatere, at hun langt fra er ene om at undre sig.

- Vi mener, at forældre frit skal kunne kommunikere med hinanden. Men ok - det er da god reklame, Sorø Kommune her får givet vores demonstration.