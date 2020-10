Fagcentret vil i den kommende tid arbejde med at gennemgå og drøfte de afgørelser, som Ankestyrelsen er kommet med. Målet er at bringe Sorø ned under landsgennemsnittet, hvad angår omgørelsessager inden for arbejdsmarkedsområdet. Arkivfoto: Jens Wollesen

For mange klagesager fra Sorø kommer retur fra ankestyrelse

Sådan lyder det fra både fagcentret i Sorø Kommune og fra formanden for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget, Rolf Clausen (V), efter man har gransket Ankestyrelsens statistiske materiale for 2019 inden for området arbejdsmarkedssager.

Sorø Kommune lå sidste år over landsgennemsnittet, når det gælder antallet af omgørelser i sager inden for beskæftigelsesområdet. Ikke godt nok, erkender kommunen.

