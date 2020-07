Thomas Eje er humorist og musikalsk tusindkunstner. Hans talenter skulle have været rullet ud i fire slotskoncerter i juli og august, men nu er koncerterne aflyst. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

For få billetter solgt: Eje-shows er aflyst

Sorø - 06. juli 2020 kl. 11:36 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Morten Lind fra STC Scener i Stenlille ærgrer sig godt og grundigt i øjeblikket. Søndag aften stod det klart, at kun 278 ud af i alt 1.200 billetter er solgt til de fire sommershows med Thomas Eje, og derfor var det nødvendigt at aflyse koncerterne.

- Der er for langt fra 278 til 1.200 - i hvert fald når vi kun har 14 dage at sælge i, siger Morten Lind.

- Ved at trække stikket nu, sikrer jeg, at alle kan få deres penge. Hvis jeg kører videre, tæller taxameteret i fuldt omfang, og så kunne jeg se frem til at stå med et tab på op mod 100.000 kroner per koncert. Det kan jeg ikke magte.

Thomas Eje skulle have optrådt på Gavnø Slot 22. juli, på Sorø Akademi 25. juli, på Hempel Glasmuseum 30. juli og i Ledreborg Slotspark 1. august.

Billetsalget gik lidt bedre et par af stederne, men det har ikke kunnet lade sig gøre at gennemføre en enkelt eller to af koncerterne.

- Jeg har tegnet mig for en pakke på fire koncerter, og det er prisen naturligvis sat efter, siger Morten Lind.

- Piller man en enkelt koncert ud, bliver prisen en anden, så det har ikke været en mulighed.

- Jeg er rigtig ked af det, fortsætter han.

- Men jeg står alene med det økonomiske ansvar, så der var ikke andet at gøre end at udvise rettidig omhu og aflyse. Det er en meget hård tid for eventbranchen. Vi forsøger at skabe spændende arrangementer, men det er altså sværere at få løbet tingene i gang, end vi havde håbet.

Dem, der har købt billet til Thomas Ejes sommershow på de fire destinationer, kan få penge tilbage ved at henvende sig til billetlugen.dk fra onsdag.