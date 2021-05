Fondsmidler indfrier køkken- og cafédrøm

Se billedserie Saltofte Larsen Samlingen er unik, og det er både sjovt og fascinerende at gå på opdagelse i de mange forskelligartede kunstværker. Foto: Merete Jensen

Sorø - 11. maj 2021 kl. 06:03 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Man må sige, at der er glæde og optimisme på Kunstnergaarden i Dianalund. Ikke nok med, at det unikke sted atter kan byde besøgende indenfor efter en lang corona-nedlukning, så har Kunstnergaarden - som også rummer Saltofte Larsen Samlingen - netop modtaget en god portion fondsmidler til etablering af café og køkken i hovedbygningen som rummer Kulturhuset. Både Trelleborg Fonden, Velux Fonden og Sorø Kommune har efterkommet ansøgningen om en økonomisk håndsrækning.

Forleden kiggede Sune Kristensen, filialchef i Sydbank Sorø forbi Kunstnergaarden for at kigge nærmere på køkken- og caféprojektet. Med sig havde han 40.000 kroner fra Trelleborg Fonden.

Tredje gang Det er tredje gang at Trelleborg Fonden begunstiger Kunstnergaarden penge til vedligehold og udvikling, og det vækker naturligvis stor begejstring blandt både bestyrelsen og de frivillige bag Kunstnergaarden og Saltofte Larsen Samlingen.

- Det er en kæmpe håndsrækning. Nu har vi haft lukket i hele 2020 grundet corona - på nær en enkelt jazzkoncert, og vi er meget taknemmelige for dem, der har støttet os - også i nedlukningen. Det er medlemmer af foreningen, sponsorer og borgere i byen - og så naturligvis alle de frivillige, der hjælper med både praktiske og administrative opgaver, lyder det fra Linda Wittchen som er udstillingskoordinator og bestyrelsesmedlem i Foreningen Kunstnergaarden.

Støtter ildsjæle - Vi er glade for at have muligheden for at støtte gode projekter, som i dén grad er drevet af ildsjæle. Vi har faktisk udloddet 2½ millioner kroner til 61 lokale donationer via Trelleborg Fonden, og så har vi også Sydbanks egen fond, som man også er velkommen til at søge midler fra, lyder det fra Sydbanks filialchef i Sorø, Sune Kristensen. Han fortsætter:

- Vi véd, at foreningslivet er presset, og det glæder os at kunne hjælpe økonomisk med at få stablet nogle nye tiltag på benene, såsom ønsket om et nyt køkken og etablering af »Café Ellen« her på Kunstnergaarden, siger han og tilføjer med et smil, at man jo er velkommen til at søge flere gange!

Klar til besøgende Selvom nedlukningen frigav tid og mulighed for at få lavet en masse praktiske opgaver på Kunstnergaarden, så oplevede bestyrelsen, at mange frivillige valgte at blive hjemme af frygt for corona. Derfor er man ikke nået helt så langt med café- og køkkenprojektet, som bestyrelsen havde håbet. Men det er vilkårene under en corona-tid! Til gengæld er haven blevet trimmet, springvandet reetableret, og udstillingsrummet i Kulturhuset er blevet frisket op med en spand maling. Gulvet er også blevet slebet og vokset, så det er klar til de mange besøgende, der forhåbentlig vil besøge Kunstnergaarden og Saltofte Larsen-samlingen i sæsonen fra maj til september.

Mange andre planer - Vi når ikke at blive færdige med hverken køkken eller café til vores sæsonåbning den 22. maj, når vi byder velkommen til »Kunst i pinsen« efter et helt års nedlukning, men vi håber at åbne »Café Ellen« i løbet af sommeren, hvor også det nye anretterkøkken indvies. Men vi har masser af andre planer på bedding, for vi søger allerede nu flere fondsmidler til en tilbygning, hvor man kan tilgå caféen udefra, og hvor der i samme ombæring laves foyer med garderobe og nye toiletforhold. Jo, vi har mange spændende planer, lyder det fra Søren Nielsen, formand for Foreningen Kunstnergaarden.

Sæson 2021 Men ellers er sæson 2021 på plads, og det starter med »Kunst i pinsen« d. 22. maj med udstilling af fotograferne Teddy Pedersen fra Eskebjerg og John A. Olsen fra Kaldred. De repræsenterer fotogruppen Argus.

Der vil som vanligt være åbent i Saltofte Larsen Samlingen samt skiftende udstillinger i Kulturhuset i løbet af hele sommerperioden. Den 30. juli er der Sommerjazz i samarbejde med Sorø Jazz Festival, og sæsonen rundes af med kunsthåndværkermarkedet d. 5. september.

Hvis man vil vide mere om Kunstnergaarden, så kan man gå på hjemmesiden kunstnergaarden.dk