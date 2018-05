Fonden Weekendkolonierne vil lave en feriekoloni i Broby for børn mellem seks og 17 år. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Fond vil etablere feriekoloni Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fond vil etablere feriekoloni

Sorø - 06. maj 2018 kl. 06:22 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fonden Weekendkolonierne håber at kunne etablere en feriekoloni med plads til 20 børn i Brobys gamle mejeri på Brobyvej 92. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

I dag er det gamle mejeri en villa på 512 kvadratmeter. Ejendommen er til salg for en pris på 2,845 millioner kroner.

Fonden har ikke afsluttet handlen endnu, men venter på en udmelding fra Sorø Kommune om koloni-planerne. Det fortæller Michael Emdorf-Pedersen. Han er administrerende bestyrelsesformand og medstifter af Fonden Weekendkolonierne.

- Vi afventer udmeldingen fra kommunen. Vi håber, at det kan lade sig gøre, siger han.

Fonden fungerer som en professionel institution med aflastningskolonier hver anden uge fra fredag til søndag. Kolonierne er for børn og unge mellem seks og 17 år, der bliver visiteret af deres kommune til et ophold.

Fonden har cirka 10 medarbejdere og bruger to lokaliteter, en lejlighed i København og en ejendom på Falster.

Villaen i Broby kan blive den første landejendom, som fonden selv ejer.

- Det vil være en opgradering af de fysiske rammer. Vi har drømt om at få vores eget sted, så vi ikke skal pakke ned hver søndag, men kan arbejde med nogle længerevarende projekter sammen med børnene, siger Michael Emdorf-Pedersen.

Han fortæller, at Broby vil være en god beliggenhed for institutionen.

- Broby ligger midt i den danske natur og tæt på Sorø og Ringsted. Det er en stor ejendom med mulighed for at etablere en masse lækre værelser. Der er højt til loftet og mulighed for røde, sunde æblekinder, siger Michael Emdorf-Pedersen.

Han håber, at en feriekoloni i Broby kan blive en interessant mulighed for kommunerne i området.

- Vi håber på, at vi kan få et fast samarbejde med Sorø Kommune og de omkringliggende kommuner, hvis de vurderer, at et barn kan få gavn af et ophold hos os, siger Michael Emdorf-Pedersen.

Det er for eksempel børn med adhd, Tourettes syndrom eller med et behov for voksenstøtte, der kan blive visiteret til et koloniophold hos Fonden Weekendkolonierne. Opholdene henvender sig ikke til voldelige eller behandlingskrævende børn.