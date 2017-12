Se billedserie Fra venstre er det John Christoffersen, næstformand i sportsrådet og formand for SOR IF, Ole Ring, formand for sportsrådet og arbejdsgruppen, Jesper Bach, formand for Sorø Spare- og Laanekasss Fond, Frank Nielsen, der jonglerer med skateboardet og selv er skater /parkourtræner, Mogens Schwensen fra Ung Sorø, og Henrik Brems Dynesen. I baggrunden er det Sorø Gymnastik Forenings hold. Foto: Kim Rasmussen

Fond donerer 100.000 kr. til skatere

Sorø - 14. december 2017

Sorø Spare- og Laanekasses Fond hjælper den nye skaterbane på vej. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der er stadig lang vej til, at økonomien bag en ny skaterbane og pumptrackbane er på plads, men Sorø Spare- og Laanekasses Fond gav onsdag aften projektet et ganske kontant skub fremad, da fonden donerede 100.000 kr. til formålet.

- Vi har et budget på cirka 1,2 mio. kr., og med fondens donation er vi nu oppe på 250.000 kr., sagde formanden for Sorø Sportsråd, Ole Ring, da han på projektets vegne havde modtaget pengene.

- Fondens donation hjælper os i meget høj grad, så vi er rigtig glade for støtten, men vi ved også godt, at vi skal smøge ærmerne op for at få det til at lykkes.

- For os er det naturligt at gå ind i så godt og flot et lokalt projekt, giver fondens formand Jesper Bach som begrundelse for donationen.

- Vi håber, at de nye faciliteter kan være med til at skabe aktiviteter og muligheder for en gruppe af unge, som foreningslivet traditionelt har lidt svært ved at nå. Kan det så også medvirke til at give Sorø et ekstra fortrin, når familier skal vælge, hvor de vil bosætte sig, er det bare ekstra godt.

Frank Nielsen, der er skater og parkourtræner, er med i arbejdsgruppen. Han er blandt andet udset til i et eller andet omfang at skulle skabe en foreningsstruktur omkring anlægget - ikke mindst for at fremme de unges ansvarlighed over for faciliteterne.

Også Henrik Brems Dynesen er ny i arbejdsgruppen bag projektet.

- Jeg har ikke mindst meldt mig, fordi min søn står på skateboard og ikke rigtig syntes, at der skete noget omkring banen, fortæller han.

- En af mine venner har været med til at skabe en skaterbane i Odense, så jeg tænkte, at jeg kunne trække lidt på hans erfaringer. Min opgave er især at søge fonde om tilskud.

Banen deles op i to afsnit. Den ene del skabes på det asfalterede areal, hvor der i dag er street-fodboldbane. Her kommer der en skaterbowle i en betonkonstruktion, der graves halvt ned i jorden. Selve bowlen er på ca. 20 x 15 meter, og tilløbene afpasses efter den plads, der er.

Udover det kommer der et lille parkouranlæg, og så er det meningen, at Frank Nielsen, der er parkourtræner i SOR IF, gennemfører i hvert fald en del af træningen udendørs, når vejret tillader det.

På den anden side af BMX-banen på det lille skovstykke over mod Grønningen skal pumptrackbanen etableres. Det er en »natur-cykelbane« med de bump og forhindringer, naturen byder på. Idéen er, at man kan »pumpe« fart i cyklen og så især øve teknisk kunnen. Det er med andre ord ikke en bane, hvor det er meningen, man skal køre om kap flere mod hinanden - men man kan selvfølgelig godt gennemføre banen på tid og så dyste i, hvem der kan køre hurtigst. Man kan benytte BMX-cykler, mountainbikes og dirt track-cykler på banen.

- Vi sætter arbejdet med pumptrack-banen i gang i første uge i januar, siger Ole Ring, der har Sorø Bicycle Club med i den del af projektet.

Arbejdet med skaterbanen følger efter så hurtigt, der er penge til det.