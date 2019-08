Se billedserie Det regnede bravt fra start, men det hæmmede ikke debatlysten på Store Plads på Sorø Akademi. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Folkemødet lagde fint fra land

Nu skal embedsmænd og politikere evaluere Sorøs første folkemøde - men det umiddelbare indtryk var positivt. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

: Det var en festdag for demokratiet - et møde mellem borgere, politiker, foreninger, erhvervsliv, embedsmænd, institutioner og frivillige med ledetråde som viden, dialog og inspiration, da Sorø lørdag holdt sit første folkemøde nogensinde. Hvad der egentlig helt konkret kommer ud af sådan en demokratidag, kan det nok være svært at fastsætte, men der blev debatteret, der blev sat ansigter på og dermed også skabt en bedre måde at tale sammen på, og der blev »åbnet øjne«, skabt opmærksomhed og hygget både over enigheden og uenigheden. I nogle tilfælde blev der også testet grænser eller luftet muligheder og fantasifulde idéer.

Fra kommunalt hold sluttede kommunaldirektør Søren Kjær af med at konstatere, at nok skal der evalueres mere detaljeret, men Sorø kom nu ganske godt fra land med sit første folkemøde.

Vejret var absolut ingen medspiller. Ikke mindst fra start silede regnen ned. Men folkemødet var velbesøgt - og om eftermiddagen oven i købet med mere end en pil opad.

Skal der give set par input fra denne artikels forfatter, må det være, at der var for få unge - ja, bare for få af dem under 30 år - og for få børnefamilier. Kan man skabe flere aktiviteter eller nye debatformer, der tiltrækker den del af befolkningen, bliver folkemødet mere helstøbt. I det hele taget kan man godt kigge lidt på, om der kan skabes debatformer eller problemformuleringer, der er endnu mere engagerende.

Denne gang var det mest sprælske indslag Johan Galsters »Demokrati-fitness«. Her blev Sorø Kommunes demokratiord oplistet: Lytte, medindflydelse, resultater, nysgerrighed, imødekommenhed, kommunikation, ordentlighed, tillid, manipulation, viden, konsensus, mod, fællesskab, respekt og oprigtighed, lød deltagernes bud.

Sorø kan efter de fremmødte deltageres valg blive den første danske by, der lukker af for diesel- og benzinbiler i bymidten. Til gengæld skal byen absolut ikke være Danmarks første kødfri by - mens spørgsmålet om, hvorvidt Sorø Kommune skal være forsøgskommune for, at valgretten sættes ned til 15 år, delte vandene ligeligt.

Professor på RUC, Eva Sørensen, talte om samskabelse som vejen til det gode lokalsamfund. Hun pegede bl.a. på, at det er vigtigt, at man taler om de dilemmaer, der er.

I hendes fremtidsbillede er det bydende nødvendigt, at frivillige inddrages endnu mere i de kommunale opgaver, der skal løses, men det skal ske, uden at de frivillige føler sig udnyttet af systemet. Omvendt skal embedsmænd og politikere også turde afgive magt - det vil faktisk føre til, at de ikke bare får endnu mere indflydelse, men også er med til at skabe et bedre samfund. Kommunikation er et must.

I Sorø Kommune har der netop været to eksempler på, at sager kan gå galt, når borgerne ikke inddrages. Kunne det have skabt et andet og mere positivt sagsforløb, hvis borgerne i Søholmkvarteret var blevet inddraget »Vild med Vilje«-projektet fra start? Hvis de havde fået de gode historier om, hvilken betydning projektet har for naturen og de oplevelser, borgerne kan få? Hvis frivillige fra området havde fået forskellige ansvarsområder?

Kunne det have givet et bedre sagsforløb, hvis borgerne på Frederiksberg var blevet inddraget i opsætningen af en 42 meter høj mobilmast fra start? Hvis de var blevet bibragt forståelsen for, at masten er nødvendig for at sikre beboelsesområdernes mobildækning, så man i fællesskab måtte finde den bedst mulige placering?

En anden af debatterne viste en række udfordringer, når frivillige inddrages i arbejdet på plejecentre, i daginstitutioner eller på skoler.

Både arbejdsmiljørepræsentant Karin Dam Petersen og tillidsrepræsentant Glennie Jensen kunne fortælle, at man på plejecentrene er lykkelige for de frivillige, der er med til at skabe oplevelser for beboerne - men omvendt skal man også passe på, at fagpersonalet aldrig får nogle af de glade oplevelser, men kun er henvist til at udføre de »sure opgaver«, og så er der naturligvis også opgaver, der kun kan løses af fagpersonalet.

Mogens Sckerl er en af de 14 frivillige til de 27 klasser på Frederiksberg Skole.

- Jeg er en ekstra blyant i lærernes penalhus, sagde han og gav eksempler på, hvordan læreren kan sætte ham ind i forskellige situationer i klassen, så læreren får tid til at arbejde med andre børn. Og så får Mogens i øvrigt selv en række gode oplevelser ud af ordningen.

Lise Vadsager, der er lærer og formand for lærerkredsen, pegede på, at frivillige jo kan melde fra. Derfor er det vigtigt, at man ikke baserer sine aktiviteter på frivillige - aktiviteterne skal kunne gennemføres, selv om den frivillige ikke er der.

Flere af panelets deltagerne henledte også opmærksomheden på, at man skal have overskud til at sætte de frivillige ordentligt ind i arbejdsopgaverne, og det tapper i starten flere resurser ud af medarbejderne for så senere at blive en fordel.

Formanden for børn og undervisningsudvalget, Lars Damgaard (DF), ser positivt på brugen af frivillige, så længe det ikke sker af nød, og Annette Raaschou van der Star (S), der sidder både i børn og undervisningsudvalget og i social- og sundhedsudvalget - udover at hun har været offentligt ansat i 47 år - manede til besindighed.

- Der skal være klare spilleregler, sagde hun.

Børne- og familiechef Henrik Madsen pegede på, at skal det blive en succes med frivillige, er det afgørende, at de ansatte også er indstillet på at indgå i sådan et samarbejde. Han sagde videre, at en anden måde at benytte frivillige på, kan ses i Rune Rønnes initiativ til PUST, der på frivillig basis yder rådgivning til børn og unge i forskellige livskriser. Det sker i samarbejde med kommunen.

Der var også en række andre debatter. F.eks. om sundhed og trivsel i dagtilbuddene, om velfærd i fællesskabets ånd og om, hvordan det er at være ung i Sorø Kommune. Folkemødet bød ligeledes på en række stande, som foreninger, organisationer, erhvervsliv, kommunen, råd m.m. stod for. Der var også indslag med floorball, naturtræning og kørestolsdans - præsentation af kommuneplanen og koncert ved Chorus Soranus.