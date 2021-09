Folkemøde Sorø finder sted lørdag den 18. september fra klokken 11-16 på Store Plads ved Sorø Akademi. Der er gratis adgang. Foto: Sorø Kommune Foto: André Andersen

Folkemødet er også for børn

Sorø - 11. september 2021 kl. 14:34 Kontakt redaktionen

Spil på et instrument, lav teater og animation, dans, hør historier, klæd dig ud som en verdensmålssuperhelt, leg med biodiversitet eller lær børneyog. Det er blot nogle af de børneaktiviteter, som hele familien kan nyde til Folkemøde Sorø byder på lørdag den 18. september.

På folkemødet samles en stor del af det lokale børnekulturliv for at involvere, inspirere og underholde børnefamilierne. Det er dagen, hvor de bedste kræfter, der er vant til at arbejde med børn, slår sig løs og giver kulturelle smagsprøver, der aktiverer sanserne og sender humøret i vejret.

Bag de mange indslag står både kommunens kulturinstitutioner, foreninger og enkeltpersoner. Fælles for dem alle er, at de brænder for at formidle kultur og kreativitet til børn og ser et aktivt børnekulturliv som en vigtig ressource i vores liv.

Oplev leg og fortællinger

Blandt standholderne kan børnefamilierne blandt andet komme helt tæt på Sorø Bibliotek der, sammen med Musiske Skole, præsenterer et stort program for børnefamilierne.

- Bibliotekerne i Sorø, Lokalhistorisk Arkiv og Sorø Musiske Skole er på folkemødet sammen om en stand, der bliver fyldt med aktiviteter for både store og små. Vi dykker ned i litteraturen og musikken i form af leg og fortælling, og vi håber at især en masse børnefamilier vil kigge forbi. Bibliotekerne er blandt andet en støtte for børns muligheder for at få en bog i hånden og tidligt fremme læselysten, og Sorø Musiske Skole giver børn mulighed for at udtrykke sig kreativt, så vi håber, at børnene og deres voksne går fra folkemødet med en nysgerrighed på vores mange tilbud, udtaler Mia Sørup, der er biblioteksleder.

Se hele programmet på folkemoede.soroe.dk.