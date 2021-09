Se billedserie Der var også et stort underholdningsprogram ved Folkemødet. Blandt andet ballet. Foto: Bjarne Stenbæk

Folkemødet: Bymidte i forandring - vi skal turde at tænke nyt

Sorø - 19. september 2021 kl. 19:08 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Der var mange spændende debatter på Folkemøde 2021.

Hvis den første udgave af Folkemødet i Sorø var lidt for forsigtig i sin tilgang til den demokratiske debat, så bugnede den anden udgave af tunge og væsentlige spørgsmål. Med to sideløbende debatter i telt 1 og 2 fire gange i løbet af dagen, var der for dem, der var interesserede i emnerne, ikke tid til at opleve folkelivet, underholdningen, de mange boder eller madmarkedet på Torvet, og skal der lyde bare en lille smule kritik af et super vellykket og flot arrangement, skal det være ønsket om, at der skrues bare en anelse ned for aktiviteterne i debat-teltene.

Men OK - naturen i et folkemøde er vel også, at der skal være så kort mellem snapsene, at man ikke kan nå dem alle, og med flere tusind besøgende kan mødet kun betegnes som en succes! Og der var publikum til det hele.

Mødet satte fokus på: Vækst via kultur, Kultur for alle og til hverdag, klimahandleplanen, Sorøs bymidte, hvordan forebygger vi, at så mange børn og unge får psykiatriske diagnoser eller mistrives, frivillige indsatser og mental sundhed, det gode ungdomsliv - samt hvordan vi sikrer virksomhederne den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft.

Sorøs tur

Efter at der er brugt millioner i de mindre byer omkring Sorø, er det nu Sorø og byens centrum, der står for tur.

Michael von Bülow, der er formand for Sorø Erhvervsudviklingsråd, foreslog, at man i »Sjællands hemmelige by«, gør mere opmærksom på sine seværdigheder og kulturværdier - ikke mindst søen - og at man i forretningslivet i højere grad satser på pop up-butikker til at fylde de »tomme huller ud«.

Sara Paarup, kontorchef i Bolig- og Planstyrelsen, kunne fortælle, at Sorø med sine cirka 11.000 indbyggere ligger lige netop i den kategori af byer, der har sværest ved at fastholde et byliv. Bymidten »funktionstømmes«. Derfor skal der investeres målrettet, hvis Sorø Kommune skal bevare sin dynamo. Til gengæld udtrykte hun også, at området er heldig at have så smuk en by med så unik en beliggenhed.

Hun foreslog, at man afkorter handelsgaden og lader kultur- og foreningsliv udfylde de tomme butikker i en erkendelse af, at de traditionelle butikker bliver færre.

Tænk nyt

Lektor på RUC, Thomas Skov Grindsted, slog til lyd for, at Sorø i sin bosætningsstrategi slår mere på Frederiksberg/stationen, motorvejen/Pedersborg og den smukke middelalderby/Sorø. Han pegede også på, at der er behov for nytænkning - både når det handler om nye boformer og boligtyper, grønne zoner og nye samarbejder for eksempel om byturisme, hvor man godt kan have hotelreception i en butik og så hotelværelser spredt rundt i byen indrettet som Ingemannstuer, en Holbergsuite med videre.

Grindsted fortalte også, at man i Sorø kan gå samme og lægge en krone eller to på varerne og fortælle åbent, at pengene vil blive investeret i udvikling af byen.

En anden idé er at åbne byens baggårde mere, ligesom der også blev nævnt et eksempel fra en svensk by, hvor lokale kapitalstærke gik sammen om at købe bygninger i bymidten, så de kunne bringes positivt i spil igen fremfor at gå til useriøse spekulanter udefra.

Mishandling

Arkitekt Peter Poulsen er tilflytter fra Svendborg. Han sagde:

- Sikke en perle, Sorø er. Her er en fantastisk middelalderby, men I mishandler den.

Han henviste til Ballum og Fredericia, hvor med held blandt andet via fondsstøtte har bevaret og genoprettet byerne - blandt andet via tilskud til at få aflivet panoramavinduerne og udskiftet dem med vinduer, der passer til bygningerne.

»Problembørnene« Postgaarden og Axelhus blev også diskuteret, men her sætter den private ejendomsret sine begrænsninger.

Handicapfjendsk

Fra tilhørerskaren bidrog blandt andre også Jørgen E. Petersen, der som rollatorbruger kunne fortælle, at Sorø absolut ikke er handicapvenlig. Det er for eksempel svært at færdes både med rollator og i kørestol på de misligholdte fortove.

Sammenhold

Folkemødet trak som nævnt mange mennesker til Store Plads. En af dem var Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Han kom naturligvis også for at støtte de lokale politikere i den forestående valgkamp, men han så også med stor interesse på den markante begivenhed.

- Folkemødet er et flot arrangement, der i høj grad kan være med til at styrke sammenholdet i lokalsamfundet, sagde han.