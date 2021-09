Se billedserie Kvinder som motiv og som kunstnere var emnet for første »Billeder med Baby«-omvisning på Sorø Kunstmuseum. Fra venstre Katrine Knarreborg, museets publikums- og arrangementsansvarlige Vanja Falk, Louise Knudsen og baby Ida, liggende på gulvet ses Johanne samt Solveig på armen af sin far, Thomas Børnsen-Dumont. Foto: Thomas Olsen

Fokus på kunst med baby på armen

Sorø - 01. september 2021 kl. 18:52 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

Der er plads til 10 voksne og samme antal babyer til Sorø Kunstmuseums nye månedligt tilbagevendende omvisning »Billeder med Baby«. Helt så mange mødte ikke op til premieren, men Vanja Falk, der er publikums- og arrangementsansvarlig på museet, var glad for at få skudt det nye tiltag i gang i museets publikumssal.

- Jeg har arbejdet mange år på Aros i Aarhus, hvor vi havde sådan nogle omvisninger, og jeg tænkte, at det kunne være en ide her, forklarer Vanja Falk, der selv netop er vendt tilbage efter barsel, før hun henvender sig til den lille gruppe af forældre og babyer.

Babyerne bestemmer lidt - Vi ser hvor længe, babyerne kan klare - de er jo store efterhånden, siger hun med henvisning til omvisningens yngste deltagere, der er fra otte til 13 måneder: - Jeg har udvalgt et tema til omvisningen, som er »Kvinder«. Kvinder på tværs af tid, kvinder på billederne som motiv og som kunstnere. Lad os gå hen til samlingen.

- Jeg skal lige have en taske med, så jeg har lidt udstyr af diverse slags, lyder det fra Louise Knudsen, der allerede har placeret sin datter Ida i en bæresele.

De to andre forældre bærer deres babyer, men faktisk er det til »Billeder med Baby« tilladt at medbringe barne- og klapvogne i udstillingssalene.

Epos om græske guder Første maleri er »Pan og Syrinx« fra 1722 af Hendrik Krock baseret på Ovids »Metamorphoserne«, fortæller Vanja Falk.

- Det betyder egentlig forvandling. Det er et epos om de græske guder, der gennemgår en forvandling. Kvinderne taber og ender med en tragisk skæbne. Hvad er det, der foregår på billedet? spørger Vanja Falk, mens de tre tilhørere kommer frem til, at kvinden godt nok er fremhævet og lys, men hun er samtidig også ved at ende som et siv, mens Pan forsøger at få fat i hende mellem nymferne.

Kvinden som ressource En anderledes ro er der over tredje billede. »Studie af en ung pige« malet af Christen Dalsgaard i 1852.

- Kvinden hedder Augusta (Pauline Blom,red.). Hun er iført den typiske kjole for tiden, og hun endte med at føde 10 børn og døde i barselsseng med det 10. barn, fortæller Vanja Falk.

- Var hun overklasse? spørger Louise Knudsen.

- Ja.

- Men stadig fik hun 10 børn?

- Dels døde børnene også som fluer i overklassen, selvom det var en tredjedel i forhold til de fattige, dels er vi på et tidspunkt, hvor manden kræver sin ret uanset, om kvinden har hovedpine eller lige har født, så..., lyder det fra Thomas Børnsen-Dumont, der er historiker.

- Det er et meget ømt portræt. Kunstneren har set hende bag den store kjole, vurderer Vanja Falk og fører gruppen videre til det store maleri »Efter badet« fra 1928-30, hvor to kvindefigurer står i en vandkant.

- Det er meget mere løssluppent. Stroppen, der hænger, så man kan se brystet, vurderer Louise Knudsen.

Store overarme - Der er en masse seksualitet over dem, men de er ikke æstetisk smukke. Det emmer af 'vi har lige haft tøjet af', men man skal ikke stå og blive lummer af at se på dem, supplerer Thomas Børnsen-Dumont.

Vanja Falk nikker.

- Det er en arbejderkvinde, siger hun om det russiske billede af Kuz'ma Sergejevitj Petrov-Vodkin: - De har store hænder, store overarme. Kvinder er blevet en anden ressource i samfundet, konstaterer hun om udviklingen fra de billeder, gruppen har kigget på tidligere i omvisningen.

- Se, udbryder 13 måneder gamle Solveig begejstret på armen af sin far, Thomas Børnsen-Dumont, og peger mod loftet. I hver sal rykker hun ivrigt for at komme tæt på både billeder og skulpturer.

- Det er fedt at være ude og se noget andet, konstaterer han.

Tiden flyver afsted I den moderne samling giver Louise Knudsen baby Ida en flaske mælk, mens Vanja Falk fortæller om kunstneren Susanne Ussing og hendes skulpturer. Katrine Knarreborg skæver til sin datter Johanne, der møver rundt på gulvet, og konstaterer med et tilfreds smil: - Tiden er gået vildt hurtigt.

Der er gået en times tid, og babyerne er klar til en pause, hvor der kan leges og spises frokost, så omvisningen er slut.

- Det var så fedt! Det var dejligt at have babyen med, og det var dejligt at komme ud til noget, hvor det ikke gør noget, at babyen pludrer. Det var vildt spændende at høre om, fastslår Louise Knudsen på vej tilbage til museets publikumssal, hvor der er gratis kaffe og te og et nyindrettet legehjørne med skumfliser til babyerne.

Godt tilfreds Louise Knudsen er medlem af Sorø Kunstmuseums Kunstklub og havde lokket sin mødregruppeveninde Katrine Knarreborg med til dagens omvisning.

Og hun er godt tilfreds med formiddagens arrangement. Hun har tidligere haft sine to lidt større børn med til en familieomvisning med efterfølgende krea-workshop, før coronaen ramte, og de var vilde med det. Så da invitationen til »Billeder med Baby« faldt, var det let at takke ja.

- Jeg synes, det lød rigtig dejligt - det at lave noget, hvor man har baby med, men hvor det ikke handler om baby, hvor der er fokus på noget andet, fortæller Katrine Knarreborg, der har en klar opfordring til barslende forældre, der overvejer, om de også skal svinge forbi museet til en »Billeder med Baby«-omvisning:

- Det skal de da absolut gøre!

»Billeder med Baby« finder sted den sidste onsdag i hver måned. Det koster 120 kroner at deltage, ligesom der er et særligt madtilbud til deltagerne i museumscafeen. Prisen for medlemmer af Kunstklubben er 60 kroner.

Næste »Billeder med Baby« finder sted onsdag den 29. september og har temaet »Skulptur«.