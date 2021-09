Johnna Toft Kristensen og DH Sorø står bag vælgermødet i Alsted Forsamlingshus 20.september. Foto: Lene Berthelsen

Fokus på handicap-politikken

Sorø - 10. september 2021 kl. 14:08 Kontakt redaktionen

Kommunalvalget nærmer sig, og først med et egentligt vælgermøde i Sorø Kommune i den anledning er Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Sorø, der i Alsted Forsamlingshus mandag den 20. september fra klokken 19.00-22.00 retter fokus mod de handicappedes vilkår - og ikke mindst den politiske prioritering af området i Sorø Kommune.

Selvom de politiske partier og stort set alle kandidaterne, der stiller op til kommunalvalget, sætter den fælles, fremtidige velfærd højt, synes DH lokalt ikke, at handicap- og socialpolitikken er synlig nok i valgkampen eller på den politiske dagsorden.

- Vi har derfor inviteret alle partierne i Sorø til at sende kandidater til et café- og valgmøde, hvor mennesker med handicap, deres pårørende og alle andre vælgere vil få mulighed for at komme med gode og dårlige eksempler fra deres hverdag til, fortæller Johnna Toft Kristensen, der er formand for DH Sorø.

- Der bliver mulighed for at drøfte både sociale emner og handicappolitikken. Kandidaterne vil også få mulighed for at berette om deres visioner for den fremtidige handicap- og socialpolitik.

-Vi håber på at få deres bud på, hvordan mennesker med handicap, med kroniske sygdomme og borgere med andre udfordringer - i deres optik - i højere grad kan inkluderes i vores lokalsamfund, fortsætter hun.

- Og så vil vi også gerne have politikernes bud på, hvordan der kan rettes op på den voksende ulighed i vores kommune, så alle borgere i Sorø Kommune reelt får de bedste vilkår for at leve et liv med så lige livsvilkår, som det overhovedet er muligt.

Følgende politikere har givet tilsagn om at deltage:

Niels Aalbæk - Frigængerne. Sascha Fich - Radikale Venstre. Kasper Nygaard - Venstre. Jens Nygaard - Venstre. Janus Tarp - Konservative. Susanne Borggaard - Nye Borgerlige. Ellen Thomsen, Dansk Folkeparti. Bo Bjerre Mouritzen - Enhedslisten. Annette Raaschou van der Star, Socialdemokratiet. Linda Nielsen, SF.