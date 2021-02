Fokus på de bløde trafikanter i nyt område

»Der ses ikke at være gjort nok ud af forholdene for "bløde" trafikanter uden for lokalplanområdet, d. v. s. først og fremmest cyklister og i høj grad drejende sig om cykelveje til/fra Holbergskolen og Tersløse Bøgeskov. Vi advarer imod, at man ikke kerer sig nok om de trafikale og ikke mindst de trafiksikkerhedsmæssige forhold til/fra og omkring lokalplanområdet«, står der i svaret.

Samtidig ønsker Radikale Venstre i Sorø, at det i lokalplanforslaget præciseres, at der i området gives mulighed for etablering af et plejehjem - ikke kun et friplejehjem. Muligheden for et kommunal drevet plejehjem skal nemlig ikke udelukkes, mener partiet.