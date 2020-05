Casper Elkjær Hansen skal være kontaktperson for områdets frivillige i Hjerteløber-konceptet. Foto: Martin Pedersen

Førstehjælpere går med i nyt koncept

Sorø - 01. maj 2020 kl. 14:55 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag overgår Region Sjælland til et nyt koncept, hvor frivillige kan assistere ved hjertestop.

Ordningen Danmark Redder Liv bliver skiftet ud med TrygFondens Hjerteløber-koncept.

Det betyder samtidig, at foreningen Liv i Stenlille og formand Casper Elkjær Hansen må droppe engagementet i Danmark Redder Liv-ordningen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Casper Elkjær Hansen har været kontaktperson for områdets cirka 50 private borgere, der deltog i Danmark Redder Liv.

Nu har han dog sagt ja til at følge med over i det nye Hjerteløber-koncept og blive kontaktperson for konceptets frivillige i kommunen.

I begge ordninger er det primære formål at få frivillige til at hjælpe, hvis der sker et hjertestop i nærheden. Via en app bliver frivillige i nærheden alarmeret, når alarmcentralen sender en ambulance ud til et hjertestop.

Region Sjælland vil fortsætte med at have en oversigt på hjemmesiden, hvor de frivillige kan finde en kontaktperson, og vil desuden afholde et årligt dialogmøde med kontaktpersonerne.