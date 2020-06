Se billedserie Aenea Bøge fra Slagelse blev årgang 2020s første student på Sorø Akademi. Foto: Bjarne Stenbæk

Første student: Tre intense år med en usædvanlig afslutning

Sorø - 22. juni 2020 kl. 12:35 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aenea Bøge fra Slagelse blev den første, der sprang ud som student på Sorø Akademi i 2020.

Intet er i år, som det plejer at være, men naturligvis skal studenterne fejres - også på Sorø Akademi. Normalt sker det efter den sidste mundtlige eksamen, hvor eleven kommer ud og får huen på - men i år har studenterne kun været oppe i et enkelt fag mundtlig. Det skete i sidste uge. Denne mandag kom så karakterene for den skriftlige eksamen, og så arrangerer skolen en såkaldt hue-ceremoni. Når eleven inde på Stengangen har fået de skriftlige karakterer af rektor Kristian Jacobsen, åbnes døren til hovedbygningen, og eleven kommer ud til den ventende familie suppleret med venner.

Intense år Først på trappen i 2020 var Aenea Bøge fra Slagelse, der klokken 8.30 trådte ud i Fratergården.

- Det har været tre intense år - gode, men intense, lød hendes bedømmelse.

- Egentlig har det været okay kun at skulle op i et enkelt fag mundtligt. Jeg har været ret vedholdende i arbejdet undervejs og er tilfreds med de karakterer, jeg har fået.

Et par ting som eksempelvis dimissionen og det såkaldte bulesold aftenen før får årets studenter ikke oplevet.

- Det er jo sådan, det er, lyder Aeneas konstatering.

- Rektor har gjort det godt i forhold til at give os det, der overhovedet var muligt. I dag har vi hueceremoni. Torsdag har vi syv små dimissioner klassevis. Om aftenen samles vi privat også klassevis til afslutningsmiddag, og så kører vi fredag. Tre gode og lærerige år skal da afsluttes med et brag.

Caribien og biologi Aenea holder lige lidt ferie. 24. juli begynder hun så på et job i virksomheden Webhelp. Det giver mulighed for at lægge penge til side til en rejse måske til Costa Rica og Caribien, og så ligger der en videreuddannelse og venter. Den nøjagtige retning vælges i løbet af arbejds- og rejseperioden, men det kunne være noget med biologi som en væsentlig faktor.

Og så er der lige det der med Slagelse.

- Jeg bor ellers ret tæt på Slagelse Gymnasium, men Sorø Akademi var altså det bedste for mig , giver Aenea som begrundelse. Hun er den første i familien, der har taget studentereksamen fra Sorø og uddyber sin begrundelse:

- Akademiets historie og de traditioner, der er på skolen, er en del af charmen ved at gå her. Vi har bestemt måttet arbejde for det, men her er også mega hyggeligt.