Første friplejehjem er klar i 2023

Sorø - 13. november 2020 kl. 12:26

I 2023 åbner et nyt friplejehjem med grøn profil, Magdalene Mariehjemmet, på Rørstensgården i Sorø Kommune.

Det er Ejendomsvirksomheden NREP, der har købt et areal på udstykningen Rørstensgården ved Smedevej på Frederiksberg. Virksomheden vil over de kommende år opføre et bæredygtigt plejehjem på 5.300 m2.

Det vil fra 2023 vil blive drevet som friplejehjem af den private non-profit-organisation Mariehjemmene. Der bliver tale om 64 plejeboliger med tilhørende fællesarealer. Projektet indrettes i fire separate bo-grupper, og beboerne bliver visiteret præcis som til de kommunale plejecentre.

Borgmester Gert Jørgensen er begejstret for udsigten til det første friplejehjem i Sorø Kommune.

- Med det nye partnerskab mellem NREP som bygherre, Mariehjemmene som driftsoperatør og Sorø Kommune tager vi et markant skridt i forhold til såvel bæredygtighed som sundhed og trivsel for vores ældre borgere, samtidig med at vi skaber nye arbejdspladser i kommunen, siger han.

Klaus Ahm, der er Investment Director i NREP, glæder sig også til samarbejdet.

- Både under opførelsen og i den daglige drift vil vi minimere bygningens miljøpåvirkning, blandt andet gennem materialevalg, velfærdsteknologi og andre innovative løsninger. Vores tilgang omfatter invitation til dialog med lokalsamfundet, så vi kan lytte til deres ideer til at skabe en god sammenhæng mellem vores nybyggeri og resten af området, siger Klaus Ahm.

NREP venter at påbegynde byggeriet i efteråret 2021.

Ifølge borgmester Gert Jørgensen dækker projektet to ud af de fire storparceller, som var i spil ved Rørstensgården.

Det nye friplejehjem kommer til at ligge, hvor den gamle Rørstensgården ligger i dag. Gården er vurderet »middel bevaringsværdig« og kan derfor rives ned.

Sorø Økosamfund, som også har budt på grundene og havde ønske om at bygge et friplejehjem i partnerskab med Bærebo, er altså ude lige nu, men borgmester Gert Jørgensen opfordrer foreningen til at afgive bud, når de sidste to storparceller snart kommer til salg igen.

Det nye Mariehjem i Sorø har fået sit navn fra stifteren af Sorø Husholdningsskole og Ankerhus Husholdningsseminarium, Magdalene Lauridsen.

Magdalene var fra stiftelsen af Danmarks første husholdningsskole i 1895 og frem til sin død i 1957 en markant skikkelse i Sorø - som forkæmper for sunde og aktive hjem samt progressiv læring for kvinder på landet.