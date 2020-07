Alsted Kirke og Legathuset står centralt i menighedsrådsarbejdet i Alsted. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Før valg: Menighedsråd søger nye medlemmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Før valg: Menighedsråd søger nye medlemmer

Sorø - 09. juli 2020 kl. 05:39 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alsted Menighedsråd har taget Facebook til hjælp i kampen for at stille fuldt hold i menighedsrådet.

Ordsproget »den, der lever stille, lever godt« holder måske et godt stykke af vejen, men det kan altså også blive for stille. Det konstaterer formanden for Alsted Menighedsråd, Henrik Hansen, i et Facebook-opslag.

Konstateringen falder i halen på, at der til orienteringsmødet 11. juni i Legathuset om menighedsrådsvalget 15. september ikke dukkede en eneste nysgerrig sjæl op. Kun det siddende menighedsråd og suppleanterne mødte frem, og så var det ikke nødvendigt at fortælle om arbejdet i menighedsrådet. Det kendte de godt i forvejen.

Tre vil fortsætte

Fra det nuværende menighedsråd vil Henrik Hansen, Jørgen Møller Nielsen og Torben Damgaard Jensen gerne fortsætte.

Nana Westmark Steensen er flyttet til Odense, og Johnna Toft Kristensen ønsker at bruge sin tid på andet frivilligt arbejde, så der skal findes to nye.

- Og det er sjældent så lige til. Det ved jeg godt, fortæller Henrik Hansen.

- Jeg blev jo selv headhuntet af naboen for fire år siden, og jeg føler at arbejdet for den lokale kirke og landsby giver god mening. Vi har det rigtig hyggeligt og bakker hinanden op. Arbejdet er også spændende nok. Vi har jo ansvaret for økonomien - budget og regnskab - omkring kirken. Vi står også for vedligeholdelsen af kirken og Legathuset. Derudover står vi for en række lokale arrangementer, ligesom vi deltager i samarbejdet med Bjernede og Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd. Vi har blandt andet fælles bladudvalg og fælles aktivitetsudvalg. Samarbejdet med præsten fungerer perfekt.

Alsted Kirke er den største landsbykirke i det gamle Alsted Herred.

Mange emner

- I Alsted sogn bor der 481, og heraf er de 392 medlem af folkekirken, så det burde jo ikke være et problem at få mindst fem personer til at stille op til et menighedsrådsvalg, siger Henrik Hansen.

- Vi har en stor og flot kirke, der har cirka 870 år på bagen. Det er en uundværlig kulturinstitution, der er der for sognets beboere, når de har behov for den bogstavelig talt fra vugge til grav. Arbejdet i menighedsrådet giver en enestående mulighed for at gøre sin indflydelse gældende. Det er sandsynligt, at vi i løbet af nogle år skal have renoveret taget på kirken. Vi har også til opgave at værne om det gamle, stråtækte legathus samt kirkegården, som vores graver altid får til at fremstå smuk og stemningsfuld. Der er også kirkemuren og stisystemet, der fører gennem kirkens jorde forbi præstedammen og ned til præsteskoven.

Er der kandidater nok til at danne et menighedsråd, sikrer man også, at indflydelsen på kirken og kirkearbejdet holdes lokalt i Alsted. Har man selv svært ved at danne et menighedsråd, viser erfaringen, at det ofte går sådan, at man bliver slået sammen med et eller flere andre menighedsråd.

Manglen på medlemmer tages også op, når menighedsrådet holder alsang i Legathusets have, Alstedvej 28, torsdag den 9. juli klokken 19.00 underledelse af kirkesanger Poul Malthe og organist Lars Klit. Men interesserede kan også henvende sig til Henrik Hansen på telefon 23 26 69 79.