Fodboldskole med ekstra tryghed

Team AS, LBI og DGI Midt-og Vestsjælland har igen i år planlagt et særligt fodboldskole-tilbud til drenge og piger mellem 8 og 14 år. Fodboldskoleleder Vibeke Lund kalder det »en lille fodboldskole i den store«.

Det er tre dage med fodbold, men tiden er særligt tilrettelagt for børn, som synes, det er svært at være med på et almindeligt fodboldhold.

Her kan man deltage, hvis man er lidt ængstelig, har svært ved at overskue en stor gruppe, skal have længere tid til at øve sig, er motorisk usikker, har problemer med at koncentrere sig i længere tid, er overvægtig eller måske begynder i holdsport.