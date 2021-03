The Burger har indrettet en fin restaurant i Storgade 15. Lige nu er det take away, men der er også plads til spisende gæster. Foto: Thomas Olsen

Flyvende fra start: The Burger er klar i Sorø

15 forskellige burgere, diverse tilbehør, et udvalg af sandwich og salater og dertil kaffe og kage. Det er konceptet i The Burger, der torsdag middag slog dørene op i Storgade 15 lige ved siden af Victoria Teatret..

- Vi skal derimod være den foretrukne restaurant for folk, der holder af en rigtig god burger. Vi har et relativt smalt sortiment De friske råvarer kan vi bruge i forskellige konstellationer. Burgere, sandwich og salater laver vi direkte foran kunderne, så de kan se, hvad de får. Alt laves fra bunden. Vi står for høj kvalitet til moderate priser. Vi konkurrerer ikke om at være billigst.