Michael Pihl fra Dansk Folkeparti kunne ikke få et flertal af byrådet med på et ændringsforslag i forhold til Beskæftigelsesplanen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Flygtninges jobplan skabte debat i byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flygtninges jobplan skabte debat i byrådet

Sorø - 18. november 2017 kl. 13:26 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige gjorde modstand, da beskæftigelsesplanen blev debatteret i byrådet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Kommune skal leve op til kravene i Beskæftigelsesreformen, men kommunen har også mulighed for at adressere andre lokale udfordringer som en del af en Beskæftigelsesplan.

Det har man også gjort i Sorø Kommune, men det var ikke uden modstand fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, da sagen blev debatteret på seneste byrådsmøde.

De to partiers modstand skyldes blandt andet, at et af indsatsområderne i Sorø Kommune er »Flygtninge og familiesammenførte skal i job«.

Partierne ønskede, at sætningen blev ændret til »Flygtninge og familiesammenførte skal så vidt mulig i job«.

Argumentet for ændringen er, at tilføjelsen i højere grad »dækker virkeligheden og de forventninger, man i forhold til erfaringerne må have til den.«

Dansk Folkeparti mener, at flygtninge kun skal i virksomhedspraktikker, hvis der er opnået sikkerhed for, at de ikke er gratis eller billig arbejdskraft for virksomhederne, fordi det ellers presser almindelige danskere væk fra de samme jobs på arbejdsmarkedet.

Det var Michael Pihl fra Dansk Folkeparti, der på onsdagens byrådsmøde fremførte argumenterne:

- Vi skal ikke favorisere udlændinge til boliger og til job. Det er dybt problematisk. At ønske alle flygtninge i job er urealistisk, sagde Michael Pihl på mødet, og han gik direkte til Socialdemokratiet: »Hvordan kan S gå med til at favorisere flygtninge?«, spurgte han.

Johannes Lumholt fra Nye Borgerlige bakkede op om Dansk Folkepartis ændringsforslag.

Anne Madsen fra Socialdemokratiet svarede på spørgsmålet, at der ikke er noget valg: Sorø Kommune skal lykkes med integrationen. Dels fordi kommunen skal overholde loven, og »fordi det bliver vi mere velhavende af«.

- Der er naturligvis de menneskelige værdier, men når vi taler økonomi, så giver det god mening at få flygtninge i job eller uddannelse, for det giver os refusioner fra staten.

Det lod Michael Pihl sig dog ikke spise af med.

- Vi vedkender os loven. Men det er jo svært at skaffe de varige jobs. Vi mener, man skal gå ind for et arbejdsmarked for alle - ikke kun for flygtninge, sagde Michael Pihl.

Vedtaget af et flertal

Til det svarede Anne Madsen:

- Der er ingen forskelsbehandling. Vi stiller samme krav til alle. Selv om vi ikke opnår job til alle, skal vi tilstræbe at nå det.

Det ændringsforslag, som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stillede på mødet, var der ikke flertal for. De var kun de to partier, der stemte for det.

Derfor blev de fire indsatsområder besluttet af det resterende byråd. Nemlig:

n En styrket indsats for de unge med fokus på at få dem gjort interesseret i erhvervsuddannelserne.

n En målrettet indsats med henblik på at omskole de ufaglærte voksne til områder med behov for arbejdskraft.

n Flygtninge og familiesammenførte skal i job.

n Fokus på en tidlig og effektfuld indsats med fokus på at bringe borgerne i job eller uddannelse hurtigst muligt.