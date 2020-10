Se billedserie Forud for byrådsmødet på Frederiksberg Skole onsdag aften var der en lille demonstration til fordel for børnene i Morialejren. Foto: Bjarne Stenbæk

Flygtningeforslag forkastet

Sorø - 12. oktober 2020

Der kommer ikke nogen henvendelse fra Sorø Kommune til flygtninge- og integrationsministeren med en tilkendegivelse af, at Sorø Kommune gerne modtager børn fra Morialejren i Grækenland, hvis Folketinget beslutter sig, at Danmark skal modtage uledsagede børn og børnefamilier.

Socialdemokratiet - minus Dennis Gartig - Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og løsgænger Anita Skjoldager Eskildsen stemte for, men flertallet (Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og Dennis Gartig stemte imod) på byrådsmødet onsdag.

Forslaget var stillet af R, SF, EL og Anita Skjoldager Eskildsen. Sidstnævnte fremlagde sagen og pegede på den alvorlige humanitære krise, der er tale om - en krise, der er blevet forværret af Covid-19.

Aldrig børnenes skyld - Vi skal huske på, at det er aldrig børnenes skyld, sagde hun.

- Flere byer i Europa har meldt ind, og i Danmark har flere kommuner givet udtryk for, at de er klar, hvis Danmark også går med i en løsning.

Bo Mouritzen (EL) supplerede med lidt tal.

- Lejren er indrettet til 3000, men der er mellem 12.000 og 20.000, sagde han.

- I 2019 modtog Danmark 2700 flygtninge - i Grækenland er der 75.000. Vi skal altid hjælpe de svageste.

- Når vi - minus Dennis Gartig - stemmer for, har det blandt andet sin baggrund i, at der i forslaget er en klar tilkendegivelse af, at det ikke er os i Sorø Kommune, der fastlægger flygtningepolitikken, men vi stiller os til rådighed, hvis Folketinget beslutter at tage flygtninge, sagde socialdemokraten Anne Madsen.

Dennis Gartig fortalte, at når han stemte imod, havde det sin baggrund i, at der er tale om en international krise.

- I byrådet i Sorø Kommune har vi ikke kompetencerne til at træffe beslutninger om situationen i Grækenland, sagde han.

Integrations-uenighed Dansk Folkepartis Lars Schmidt mente, at »børnenes statsminister« (Mette Frederiksen, red.) har en klar plan for, hvordan Danmark skal hjælpe.

- Erfaringen viser, at integrationen i Danmark er slået fejl, og det koster det danske samfund mange penge, fortsatte han.

- Det er også en årsag til, at vi skal følge de retningslinjer, der kommer fra centralt hold og i øvrigt huske på, at vi er en del af EU.

SFs Linda Nielsen bad om, at byrådet så forslaget som en »humanistisk appel«.

- Det her er en beslutning, vi skal træffe for børnenes skyld, føjede hun til.

Bo Mouritzen var ikke enig med Lars Schmidt.

- Vi har grundlæggende en succesfuld integration, sagde han.

- Vi har over 300.000 borgere udefra, der er med til at skabe den danske velfærd - og i øvrigt er det sådan, at børn skal ikke lide, de skal leve.

Sorø-ja til børn Borgmester Gert Jørgensen slog til lyd for, at også Sorø Kommune tilslutter sig, at der i forhold til den krise, der er, sker en koordineret indsats.

- Vi tager den del af kvoten, som vi skal. Det er fire i 2021, føjede han til.

- Vi har allerede tidligere meldt ind, at vi i Sorø Kommune gerne modtager uledsagede børn - eller børn i det hele taget. Det gælder også, hvis der på Christiansborg bliver taget en ny beslutning i forhold til den nuværende situation - men partierne bag forslaget er jo velkomne til selv at henvende sig til ministeren.