Se billedserie Koncerten med Katrine Bille fra Ramasjang var en populær afslutning på Slaraffen. Foto: Bjarne Stenbæk

Flotte værker og populær kunstner

Sorø - 26. maj 2018 kl. 15:03 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Katrine Bille tog Sorø med storm, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Nok var det et forrygende solskinsvejr, men på Torvet i Sorø blev der alligevel lidt ud af det uvejr, meteorologerne havde talt om kunne ramme Vestsjælland. Og det var vel at mærke uvejr på den gode måde, for man kan kun sige, at Katrine Bille, der er kendt fra DRs Ramasjang og programmerne »Lille Nørd« samt »Luk op, luk i«, i den grad tog Sorø med storm.

Undervejs i koncerten blev der sunget, danset, råbt og klappet, og på den måde fik børnefestivalen Slaraffen den bedst tænkelige afslutning.

Inden koncerten kårede arrangørerne vinderne af »Genbrugskonkurrencen«.

I smykkekonkurrencen var det guldsmed Anja Finderup fra Guldregn i Absalonsgade, der var dommer.

- Jeg har taget udgangspunkt i genbrugsmaterialet, brugbarhed og smykkets sjæl. Det er alle tre kriterier, vi arbejder med hver dag, når vi reparerer og smelter gamle smykker om, sagde Anja Finderup.

- Vinderen opfylder alle tre kriterier til fulde. Jeg er forundret over den omtanke og omhyggelighed, der er lagt i arbejdet med materialerne. Det er lige fra farvernes kombination til smykkets symmetri og opbygning. Det er et godt eksempel på, hvordan man kan give brugte ting nyt liv. Det er et smykke med sjæl.

Vinderen Lærke B. Rindum var ikke selv til stede på Torvet, men hun kan hente sin præmie på Sorø Bibliotek.

Den anden kategori var skoskulpturer, og her var dommeren Christian Kortegaard fra Sorø Kunstmuseum.

- Blandt de indleverede værker valgte jeg den skulptur, der fortalte den bedste historie, sagde han.

- Det er lidt ironisk, at en gummistøvle kommer til at give den som øde ø. Øen har to personer - i dette tilfælde to smølfer - fundet, og den ene skyder med bue og pil. Der er også to palmer og en parasol, men alt er ikke idyl. Der er nemlig også en slange på øen, så dramaet lurer.

Skulpturen er skabt af et forskelligt materialevalg: Gummi, plastik og papir.

Vinderen Lærke fra Pedersborg Børnehus var ikke til stede ved kåringen, men hun kan hente sin præmie på Sorø Bibliotek, hvor værkerne også er udstillet i den kommende tid.