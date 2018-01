Sara Lychau Krog fra Dianalund skal dyste mod landets bedste receptionistelever, når hun den 18. januar deltager i DM i Skills i Herning. Foto: Anna Egeris Karstoft

Flid og konkurrencegen har sendt Sara Lychau Krog til DM i Skills

Sorø - 10. januar 2018 kl. 06:00 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sara Lychau Krog var egentlig begyndt at uddanne sig til kontorelev, men allerede efter et år gik det op for hende, at hun havde brug for mere fysisk kontakt med mennesker.

- Jeg elsker at tage imod mennesker med åbne arme og et smil, siger Sara Lychau Krog, der er en af de syv receptionistelever, der for første gang skal repræsentere receptionistfaget ved DM i Skills i slutningen af januar.

Nu er Sara Lychau Krog godt i gang med receptionistuddannelsen på Hotel- og Restaurationsskolen i Valby og som elev på Absalon Hotel i København. Hun er ikke et sekund i tvivl om, at det er hotelbranchen, hun vil være i resten af sit liv, og hun drømmer om en dag at arbejde sig op ad rangstigen i hotelverdenen for at blive manager eller chef.

Det var Sara Lychau Krogs lærer på uddannelsen, der udvalgte hende og en klassekammerat til at stille op til DM i Skills 2018 tilbage i oktober.

- Jeg er meget pligtopfyldende og en god elev, siger Sara Lychau Krog lidt forlegent og tilføjer, at hun også er udpræget konkurrencemenneske.

Siden hun blev udvalgt, har hun brugt tiden på at terpe danske seværdigheder, repeteret hvordan hun skal tjekke et hotelværelse, inden gæsterne kommer, og hvordan hun møder folk på en åben og omsorgsfuld måde. Til konkurrencen i Herning skal hun og konkurrenterne nemlig besvare 50 paratviden-spørgsmål, opføre et skuespil, hvor de tager imod en gæst, ligesom de skal tjekke et hotelværelse for, om spejlene eksempelvis er gjort ordentligt rene, og om toiletpapiret er foldet rigtigt.

- Det handler om at være opsøgende, tilbyde folk en kop kaffe, hvis de ser søgende ud og ikke bare stå bag disken og taste i tastaturet, forklarer Sara Lychau Krog og tilføjer, at det er det, der gør, at folk kommer igen og bliver til stamgæster.

Sara Lychau Krogs ambition rækker længere end til DM i Skills, for vinderen af receptionistfaget i Herning vil blive udtaget til at deltage i europamesterskaberne i Budapest til september, og det håber hun meget at nå til.

- Det kunne da være lidt sejt, bare det at skulle stille op mod hele Europa. Mit hotel ville blive mega stolte, siger hun.