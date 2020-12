Man må ikke have flexbolig i en byzone - som her Munkevænget - og fremtidige ansøgninger vil også blive politisk afgjort.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Flexbolig stadig til politisk vurdering

Sorø - 23. december 2020 kl. 06:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Sorø Byråd var enig med udvalget for teknik og miljø i at give afslag til den kvinde, der havde søgt om lov til at gøre en lejlighed i Munkevænget, Sorø, til flexbolig.

Men et forslag om at fremtidige afgørelser om flexbolig eller ej i byzoner skal kunne afgøres af forvaltningen endte med at blive taget af byrådsbordet.

Det var Pia Hvid, Frigængerne, der gjorde opmærksom på, at der også i landsbyer kan være lokalplaner, der gør områder til byzoner.

- Og dér tror jeg, at det skal være os politikere, der går ind og vurderer. Mellem os har vi et bedre indblik i de forskellige landsbyer end forvaltningen, og det giver os en mulighed for at følge med i, om der er gang i en udvikling, som vi skal gøre noget for at afhjælpe, sagde Pia Hvid.

Det var de øvrige byrådsmedlemmer enige i. Eneste undtagelse var Henrik Kjølby (V), der to gange erklærede, at man bare skulle følge indstillingen fra udvalget for teknik og miljø (hvor han selv sidder) - uden dog at uddybe hvorfor han mente det.

Per Hovmand (K), der har plads i samme udvalg konstaterede, at udvalget ikke ligefrem bliver overbelemret med ansøgninger om flexboliger i byzone - denne er den første:

- Så der er ingen grund til navlepilleri omkring det. Lad os bare få ansøgningerne i udvalget, sagde Per Hovmand.

Og sådan bliver det.