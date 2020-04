Se billedserie Pia Hvid: - Vi risikerer at komme ud i det, de har gjort i Ringsted. De har vendt brosten gang på gang, og der er ikke sket en skid. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Flertal sætter forskønnelse af Sorøs bymidte i gang tidligere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal sætter forskønnelse af Sorøs bymidte i gang tidligere

Sorø - 25. april 2020 kl. 12:08 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge den seneste budgetaftale mellem Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale skulle der næste år sættes gang i nogle forskønnelser og forbedringer af Sorø bymidte for i alt 1,1 mio. kr.

Den opgave har et flertal i Sorø Byråd nu besluttet at fremrykke, så arbejdet kan gå i gang allerede i år.

Opgaven omfatter nye gadelamper og bedre el-installationer til julebelysning. Flere bænke og cykelstativer. Nye, men færre træer i Storgade. Mere grønt i Storgade og på Tovet, f.eks. plantekasser. Lettere reparation af belægninger. Samt en løsning til at begrænse gennemkørende trafik i Storgade.

Radikalt håndbremsetræk Borgmester Gert Jørgensen (K) indledte behandlingen af sagen med at sige, at de nævnte opgaver er tiltrængte opgaver og også opgaver, der vil give arbejde til corona-ramte virksomheder. Og at de nævnte opgaver sagtens kan løses, selv om en egentlig helhedsplan for Sorø først følger senere.

For det er netop det modstanden i byrådet går ud på. Også fra de Radikale, der jo ellers er en del af budgetaftalen med de borgerlige.

Pia Hvid (Rad.) argumenterede for, hvorfor partiet nu hiver i håndbremsen:

- Vi risikerer at komme ud i det, de har gjort i Ringsted. De har vendt brosten gang på gang, og der er ikke sket en skid. Og det koster millioner, sagde Pia Hvid og fortsatte:

- Der kommer heller ikke til at ske noget på Sorø Torv af at vi vender nogle brosten og planter nogle blomster. Hvordan skal det indgå i et større hele. Det spørger vi jo altid lokalrådene om, når de søger penge til noget.

Så kan det tage år Men hvis der skal ventes på en helhedsplan, kommer det til at tage i hvert fald tre-fire år. påpegede Jens Nygaard (V):

- Det her er jo allerede budgetlagt. Der er blot tale om en fremrykning. At der ikke er en helhedsplan, forhindrer os jo ikke i at tage en klog beslutning.

Også Bo Christensen (K) talte for, at den planlagte forskønnelse er tiltrængt:

- Vi har behov for at gøre Storgade mere appetitlig. Træerne har det ikke godt. Belysningen er ikke god. Det er til gavn for handelslivet. Vores kulturliv vil også gerne være mere synligt. Jeg synes ikke, at vi skal vente på, at vi har penge til den store plan.

Men der er planer, og der er planer, mener Anne Madsen (S): - Sådan en overordnet plan behøver ikke at tage lang tid at lave. Vi kan godt sætte udviklingen i gang i små skridt, men vi skal vide, hvad vi vil, så vi ikke kaster gode penge efter dårlige. Hvordan ønsker vi, at Sorø skal se ud? Vi har jo andre udfordringer efter min personlige mening. Et torv, der er omgivet af butikker, der passer ad Pommern til i forhold til et købstadsmiljø, og butikker, der annekterer fortovene.

Vi skal ikke være bange Også Linda Nielsen (SF) efterlyste en overordnet politisk plan, og Bo Mouritzen (EL) efterlyste en bevarende lokalplan for bymidten, så der kommer fokus på de gamle bygninger.

Borgmester Gert Jørgensen fastholdt endnu engang, at der godt kan sættes gang i de nævnte opgaver:

- Det skal vi ikke være så bange for. Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby har også taget det step-by-step. Vi behøver ikke udskyde noget, vi har afsat penge til.

Direkte adspurgt af Pia Hvid, om han ville sige, at det SKAL følges op af en udmøntning af en helhedsplan, sagde Gert Jørgensen:

- Jeg vil gerne tilkendegive, at turen er kommet til Sorø, så dette kan være afsæt til en helhedsplan. Men jeg kan ikke love noget, for der skal også være økonomi til det.

Der blev stemt om sagen, men der var altså et flertal bestående af Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti, der ønsker at sætte forskønnelses-opgaverne i gang i år.

På grund af forsamlingsforbudet foregik byrådsmødet virtuelt. En videooptagelse af det kan ses på kommunens hjemmeside.