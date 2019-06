Lars Schmidt (DF) har sparet på områder, der ellers står hans parti nært. Men økonomisk ansvarlighed vejer tungest hos udvalgsformanden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Flertal holdt fast i besparelser for ældre og handicappede

Sorø - 11. juni 2019 kl. 13:29 Af Lene Berthelsen

Sorø Kommune skal ikke længere have en hjerneskadekoordinator. Plejehjemmene skal samlet spare 1,5 mio. kr. Sorø Kommunes 10 borgere på særtakst på Lundebo må ned på almindelig takst og service. Afklarings- og botilbud for unge etableres i Søparken i stedet for udenkommunalt.

Sådan finder et DF-V-K flertal i byrådets social- og sundhedsudvalg besparelser for godt tre mio. kr. i år på et budget, der allerede fra årsskiftet har været udfordret. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Mindretallet i udvalget ville ikke være med på alle besparelser. De tre socialdemokratiske medlemmer var imod at spare på plejehjemmene og nedlægge hjernekoordinator-stillingen. De 1,9 mio. kr. de to besparelser vil give, bør i stedet tages fra fælleskassen eller ved en generel nedskæring af konsulentbrug i kommunen, foreslår de.

Formand for udvalget, Lars Schmidt (DF) synes heller ikke, at det er sjovt at svinge sparekniven på de nævnte områder, og han erkender, at det er politiske områder, som netop hans parti markerer sig på at kæmpe for:

- Men jeg stillede også op til byrådsvalget på en ansvarlig økonomisk politik. Jeg har allerede været hos økonomiudvalget en gang og fået tre mio. kr. til at dække noget af underskudet. Skulle jeg så afsted en gang til? Hvis jeg sad på sidelinjen, ville det også være nemmere for mig at føre den politik, jeg står for, siger Lars Schmidt.

Hans håb er nu, at den bebudede sundhedsreform hurtigt kan blive rullet ud, og at der er godt med kroner på vej til kommunerne fra Christiansborg, så det alligevel ikke bliver nødvendigt at spare dér, hvor det gør mest ondt:

- Vi er jo blevet stillet i udsigt, at der er et løft på vej. Og udover det så er det min faste overbevisning, at vi i kommunerne bliver nødt til at tænke anderledes. Gå nye veje så vi får mere ud af pengene. Jeg ved ikke hvordan, men noget skal ændres, siger Lars Schmidt.

Flertalsbeslutningen om besparelserne skal ikke videre i det politiske system, men er altså gældende fra nu.