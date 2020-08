Denne placering syd for Kirke Fjenneslev, kan udvalget godt gå med til, da solcellerne forventes at kunne skjules helt bag beplantning.Det er dog kun område A, der er sagt god for. Illustration: Sorø Kommune

Flertal for at holde kig mod Suså solcelle-frit

Et flertal i udvalget for teknik og miljø valgte at følge forvaltningens indstilling om, at der kun skal gives mulighed for en solcellepark på et område nær Kirke Fjenneslev, men at et område nær Vester Broby skal holdes fri.

Det er Næsbyholm-Bavelse Gods, der har bedt om lov til at etablere solcelleparker. Oprindeligt på fire arealer, som godset selv valgte at skære ned til to arealer, men nu er der så kun et af arealerne tilbage.