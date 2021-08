Sorø Kommune melder nu kommunaldirektør Søren Kjær til politiet. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Sorø politianmelder kommunaldirektøren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorø politianmelder kommunaldirektøren

Sorø Kommune overgiver nu sagen omkring kommunaldirektør Søren Kjærs brug af et kommunalt betalingskort til privatforbrug til politiet.

Sorø - 26. august 2021 kl. 09:33 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Et flertal i Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune har efter drøftelse på kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 25. august truffet beslutning om at politianmelde sagen om kommunens kommunaldirektør.

Det skriver Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

På kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 25. august blev sagen om kommunaldirektørens forhold drøftet under et lukket punkt. Her besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at foretage politianmeldelse.

- Et flertal i kommunalbestyrelsen vurderer, at politiet bør undersøge sagen, da politiet er den rette myndighed til at afklare, om der er foregået noget ulovligt. Et flertal i Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at politianmelde den tidligere kommunaldirektør, siger borgmester Gert Jørgensen efter kommunalbestyrelsesmødet.

Sagen er herefter overgivet til politiet, og af hensyn til politiets arbejde, vil der ikke være yderligere udtalelser om sagens indhold, før der er truffet en endelig afgørelse i sagen.

Under en tur til en konference i Nashville i USA i 2019 benyttede Søren Kjær kommunens kreditkort til at betale private koncertbilletter for sig selv og sin kone samt betalte en middag for sig selv, hustruen og andre kommunaldirektører. I alt omkring 9.500 kroner.

Kjær modtog ifølge DR efterfølgende cirka 4.000 kroner fra de øvrige deltagere, men det fik ham ikke til at »berigtige« forholdet i forhold til Sorø Kommune. Han betalte ifølge DR først pengene tilbage, da DR i efteråret 2020 havde søgt aktindsigt i kommunaldirektørens brug af betalingskortet og begyndte at spørge ind til de forskellige udgifter, der var dækket af kortet.

Søren Kjær blev fritaget for tjeneste på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget 16. juli. På et møde 11. august skulle Økonomiudvalget tage stilling til en bortvisning, men Søren Kjær kom politikerne i forkøbet ved selv at sige op 9. august.