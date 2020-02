Flere skrevet ved færdselskontrol

37 køretøjer blev standset og kontrolleret.

Tre blev sigtet for at køre på ulovlige knallerter, en blev sigtet for ikke at have forsikringen i orden, en rettede sig ikke efter politiets anvisninger, en blev sigtet for kørsel uden førerret.

En for narkokørsel og en for at overlade sit køretøj til en person, der ikke havde kørekort, en blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen, en for ikke at have spændt sikkerhedsselen, en for forkert lygteføring, en blev sigtet for at have solfilm på sideruderne, en for at køre frem mod fuldt stop og en for at overtræde særlige regler for traktorer