Brugerne af Kaarsbergcentret får nu lidt kompensation for de p-pladser, der blev snuppet. Foto: Jens Wollesen

Flere p-pladser ved ældrecenter

I alt mistede de ældre 43 p-pladser i nærheden af Kaarsbergcentret, men nu bliver der kompenseret lidt for det.

Byrådets udvalg for teknik og miljø har netop besluttet at bruge 300.000 kr. på at etablere nye p-pladser. Pladserne bliver lagt på græsarealet ved siden af det tidligere lægehus.