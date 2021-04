Se billedserie Både Ældrerådet, Handicaprådet og Ældre Sagen inviteres med, når social- og sundhedsudvalget skal prøvesmage ældremaden. Foto: Peter Glitten

Flere kommer til at tage stilling til ældremaden

Både Ældrerådet, Ældre Sagen og Handicaprådet inviteres med til prøvesmagning.

Sorø - 15. april 2021 kl. 05:31 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Det bliver en større jury, der kommer til at tage stilling til kvaliteten, når Sorø Kommune sender ældremaden i et nyt udbud. Det besluttede social- og sundhedsudvalget på sit møde forleden.

- Vi var i udvalget enige om at involvere de råd og organisationer, der arbejder inden for det område, som kommunen leverer mad til, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF).

- Jeg har læst, at Ældrerådets formand er bekymret over, om leverandørerne til prøvesmagningen leverer en bedre kvalitet end den, borgerne får. Det behøver Egon Madsen ikke at bekymre sig om. Vi får ved prøvesmagningen nøjagtig den samme kvalitet.

Smertensbarn Leveringen af ældremad har været lidt af et smertensbarn for Sorø Kommune, der reelt ikke har kunnet leve op til lovgivningen de senere år.

- Der skete det, at Det Danske Madhus opkøbte konkurrenten, fortæller Lars Schmidt.

- Med kun én leverandør forsvandt borgernes ret til frit valg mellem to eller flere leverandører. Der har kun været én leverandør.

- Nu ser det ud til, at der er kommet flere på markedet, så nu giver det mening at gennemføre et nyt udbud.

I kraft 1. februar 2022 Det var sådan, at den nuværende kontrakt med Det Danske Madhus blev indgået i 2017. Den var to-årig med mulighed for forlængelse, og sidstnævnte mulighed valgte kommunen i 2019, så den kører frem til 21. oktober 2021. Det er dog ikke muligt at gennemføre udbuddet inden udløb, så kontrakten forlænges til 1. februar 2022, hvor den nye aftale kan træde i kraft. Prøvesmagning og udvælgelse er placeret i september til november, og så kan de nye aftale underskrives i december.

Den nuværende aftale omfatter levering af 225 kold, portionsanrettet mad til hjemmeboende borgere, der er visiteret til ordningen. Maden levers færdigpakket på køl to gange om ugen, og den kan varmes op i mikroovn. Madservice omfatter også diætkost og dysfagikost.