Flere kan testes på centret i Sorø

sorø: Sorø Kommune giver nu plads til, at Region Sjælland kan udføre flere tests for corona i Sorø Hallen i december.

En corona-test er i høj kurs op til jul, og der er pres på alle landets testfaciliteter. Kombinationen af det høje smittetal på tværs af landet og ønsket om at kunne gå den forestående højtid i møde med en negativ corona-test har fået køerne til at vokse.

Region Sjælland har derfor valgt at øge sin testkapacitet og udvider også åbningstiden for testsatellitten i Sorø Hallen. Her vil det være muligt at booke corona-test i tidsrummet klokken 10-15 alle dage fra den 16. til d. 22. december, begge dage inklusiv.