Flemming Olsen: Højt græs var medvirkende til trafikulykke

Både politiet og udvalgsformand Jens Nygaard (V) afviser dog, at Sorø Kommune kan drages til ansvar for, at to biler kørte frontalt sammen på Fjenneslevmaglevej torsdag den 10. juni.

»Torsdag den 10. juni havde tre af mine venner været til crossfit i Fjenneslev. De valgte at køre sydpå af Fjenneslevmaglevej hjem. Cirka en kilometer syd for Fjenneslev slår vejen et halvskarpt sving mod højre, og lige da de kom til svinget, kom en bil imod dem. Et splitsekund senere kolliderede de to biler med stor kraft.«

Det skriver tidligere byrådsmedlem Flemming Olsen til Sjællandske Medier. Han mener, at for højt græs i vejens sider var en stærkt medvirkende årsag til ulykken, der resulterede i, at alle fem - tre i den ene bil og to i den anden - måtte på hospitalet. En af passagererne i vennens bil kom værst til skade med otte brækkede ribben, et brækket kraveben, brækket brystben, en brækket hånd og en brækket hofte.

»Umiddelbart efter, at jeg var blevet oplyst om ulykken, drøftede jeg det med en fælles ven, og vi kunne ikke rigtig forstå, hvordan ulykken kunne ske Der er jo godt udsyn i det sving,« skriver Flemming Olsen, men da han så besøgte den ven, der kørte en af bilerne, fortalte han, at han på grund af det høje græs først så den modkørende bil, da den kom ud af svinget.

Slå vejkanterne Flemming Olsen henvendte sig til formanden for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V), der sendte sagen videre til fagcentret, der ikke mente, at kommunen kunne drages til ansvar.

Flemming Olsen kørte også selv ud til ulykkesstedet, og her viste det sig, at så snart en bil passerer kurven, bliver den næsten umulig at se.

»Den manglende græsslåning er et eksempel på en farlig situation,« skriver Flemming Olsen, og han skriver videre, at ulykken understreger vigtigheden af, at kommunen slår vejkanterne, hvor der er behov for det og så ofte det af sikkerhedsmæssige grunde er nødvendigt, inden græsset bliver så højt.

»Tidligere slog kommunen alle grøftekanter, men vil nu af hensyn ti biodiversiteten kun slå, hvor der er sikkerhedsmæssige behov. Dette eksempel viser med al ønskelig tydelighed, at det er en meget svær opgave for kommunen at vurdere, hvor der af sikkerhedsmæssige årsager skal slås græs. Den kommunale medarbejder, der besvarede min henvendelse, mente således ikke, der var sikkerhedsmæssige problemer det pågældende sted på det pågældende tidspunkt,« skriver Flemming Olsen.

»Lad mig slutte: Trafiksikkerheden er alt for vigtig til, at vi kan overlade den til DN og kommunens biologer og verdensmålskonsulent eller andre ikke trafikkyndige, uanset hvor smukke hensigter om naturdiversitet de har.«

Fokus på sikkerhed Jens Nygaard beklager ulykken på Fjenneslevmaglevej, men mener, at kommunen overholder reglerne.

Kanterne på Fjenneslevmaglevej, hvor der 10. juni skete en ret alvorlig trafikulykke, er nu slået.

- Men det er sket som følge af, at turen var kommet til Fjenneslevmaglevej, siger Jens Nygaard, formand for kommunens teknik- og miljøudvalg.

- Vi begynder at slå kanter 25. maj og tager turen hele vejen rundt i kommunen. I efteråret slår vi kanterne en gang til. Sådan er proceduren, og sådan har den været i hvert fald i de seneste otte år.

- Vi har fuld fokus på trafiksikkerhed, fortsætter han.

- Derfor er det også højeste prioritet, at kanterne på de små veje, der støder op til en større vej, bliver slået først. Den metode, vi anvender i Sorø, anvendes også af Vejdirektoratet og af de kommuner, jeg har kendskab til.

- Selvfølgelig kan man mene, at vi skal slå det hele inden for en uge, men det ville kræve mange flere resurser og dermed også en langt større økonomi, siger Jens Nygaard.

- Det er absolut beklageligt, at der er sket en ulykke. Det ønsker heller ikke jeg for nogen. Men jeg vil godt understrege, at Sorø Kommune overholder alle regler.

Ikke kommunens ansvar Politiet mener ikke, at Sorø Kommune kan drages til ansvar for ulykken på Fjenneslevmaglevej 10. juni.

I rapporten fra ulykken på Fjenneslevmaglevej 10. juni bliver det godt nok nævnt, at oversigtsforholdene på grund af højt græs i begge sider af vejen var dårlige, men når det er tilfældet, påhviler det bilister at køre efter forholdene.

- Man skal være ekstra påpasselig, når der eksempelvis er dårlige oversigtsforhold, siger politikommissær Tom Styciek, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Kommuner har i Færdselsloven ingen pligt til at slå kanterne, så kommunen kan ikke drages til ansvar i den her sag. Kommuner har en pligt til at føre tilsyn med hække, og klipper ejeren ikke en hæk, der er til gene for trafiksikkerheden, kan kommunen få den klippet på ejerens regning. Jeg har dog aldrig hørt om, at man kan slippe for straf for eksempelvis ikke at have overholdt en ubetinget vigepligt, fordi en hæk tog udsynet. Jeg kender heller ikke til, at en hækejer er blevet straffet for ikke at have klippet hækken.

Sagen fra Fjenneslevmaglevej sagsbehandles fortsat. Blandt andet venter politiet på en rapport fra den bilinspektør, der blev tilkaldt. Den vil give et bud på, hvor hurtigt der er blevet kørt og et grundlag for at afgøre, hvordan ulykken er sket.

På ulykkesstedet er der to vognbaner, og lige meget hvor godt eller dårligt, udsynet er, skal vognbanerne holdes. I rapporten nævnes det som en mulighed, at bilisten nord fra skar svinget og dermed kom over i den modkørendes vognbane.

- Men det har jeg ingen kommentarer til på nuværende tidspunkt, siger Tom Styciek.