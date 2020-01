De tre flagstænger ved Ambulix på Haverupvej skal tages ned. Sådan lyder Sorø Kommunes beslutning. Foto: Bjarne Stenbæk

Flagstængerne skal ned

Sorø - 02. januar 2020 kl. 20:39 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Hachel må heller ikke have Dannebrog på sine flagstænger ud mod Haverupvej nær Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der er ikke så meget at gøre for ambulanceinspektør Henrik Hachel, der udover at være taxa-vognmand også driver firmaet Ambulix fra bopælen på Haverupvej.

- Jeg har nu fået mundtlig besked fra Sorø Kommune, fortæller han.

- De tre flagstænger, jeg har stående på min private grund ud mod Haverupvej, skal pilles ned. Ikke engang Dannebrog må pryde flagstængerne. Det vil også blive betragtet som en reklame for mit firma.

- Det kan jeg ikke forstå, fortsætter han.

- Jeg anfører overfor kommunen, at der er mange andre, der har flagstænger stående på samme måde, som jeg har. Svaret er, at det ligger i lokalplanens bestemmelser, men det kan da ikke være rigtigt, at vi skal lave en lokalplan, hver gang man vil stille et par flagstænger op. Jeg foreslog den kommunale embedsmand, at jeg bliver fritaget for at betale ejendomsskat, når jeg nu åbenbart ikke må bestemme over min egen grund - men det kunne han ikke tage stilling til.

Svaret fra kommunen foreligger endnu kun mundtligt, og derfor bliver flagstængerne stående, til Henrik Hachel har modtaget det skriftlige svar. Det skriftlige svar med det forventede påbud vil også blive gransket af Hachels advokat med henblik på en klage.

- Hele sagen udspringer af, at en nabo er irriteret over at flagstængerne skygger, og at snorene larmer. Det er jo ikke meget, at tre flagstænger kan skygge for - og snorene larmer ikke, for de er viklet rundt om flagstangen, siger Henrik Hachel.

- Og det er jo underligt nok tilladt at fyre med alt muligt i brændeovnen, så det stinker i hele området - eller at bruge værktøj og maskiner fra tidlig morgen til sen aften, så det larmer spå meget, at naboer ikke kan opholde sig udendørs og stadig indendørs bliver generet af larmen.

Det er Naturbeskyttelsesloven, der sætter grænser for, hvad der er tilladt, når man bor i det, der kaldes »det åbne land«. Her må der ikke opsættes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- eller propaganda-øjemed.

- Det er Sorø Kommunens opfattelse, at flagstængerne ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i loven, da flagstængerne virker dominerende i landskabet,har landskabsforvalter Hans Henning Jensen, Sorø Kommune, tidligere sagt til avisen.