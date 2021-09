Se billedserie Der har været flagallé i Dianalund siden 1948. Siden 1992 er de tjente penge ved opsætningen givet til byens spejdere. Dette billede er fra 2000, og det er den viste trailer-anordning, der ikke er lovlig. Foto: Thomas Krakau

Send til din ven. X Artiklen: Flagalléen splitter parterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Flagalléen splitter parterne

Sorø - 17. september 2021 kl. 12:04 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Den frivillige flaggruppe, der gennem årtier har opsat en flagallé i Dianalund ved festlige lejligheder, synes ikke længere, at arbejdet er så festligt.

Læs også: Indsamling i gang til ny trailer

Gruppen har sagt nej til at fortsætte, og Dianalund Udviklingsråd (DUR) håber nu på, at lokale foreninger har lyst til at overtage tjansen mod at tjene nogle penge.

Det hele ramlede i foråret, da en politibetjent fik øje på den trailer-anordning, som Flaggruppen kørte rundt med, når de ikke færre end 190 flag skulle sættes op.

To trailere var spændt efter hinanden og køretøjet, og flagfolkene opholdt sig på traileren under kørselen fra flaghul til flaghul. Det er ulovligt og udløste en bøde på 3000 kr. Og dermed var det slut med at gøre det på den måde.

Uenighed om forsøg Fremover bliver flagopsætterne nødt til at gå ved siden af traileren, og dermed kommer opsætning og nedtagning til at tage betydeligt længere tid end den ene time, arbejdet har kunnet gøres på hidtil.

Ib Skovlykke fra Flaggruppen er ikke tilfreds med forløbet og resultatet:

- Jeg synes, at DUR godt kunne have forsøgt, om det ikke er muligt at få dispensation til at det kan foregå som før. Men det vil de ikke engang. Jeg mener godt, at man ville kunne få dispensation, når farten er max 10 km/t, men DUR har ikke rigtigt ønsket videre dialog om det, siger Ib Skovlykke.

Formand for DUR, Arne Elbæk Pedersen, afviser, at det hænger sådan sammen:

- Vi har rent faktisk forsøgt, om det var muligt at få dispensation. Vi har henvendt os til både politiet og Færdselsstyrelsen, men der var fuldstændig lukket for det, siger han.

Alt for lang gåtur Når Flaggruppen ikke længere vil påtage sig arbejdet, skyldes det de ekstra timer, det vil tage:

- Vi snakkede om det. Ville vi gå 10 km. Det vil jo blive tre-en-halv time to gange om dagen, når flagene skal både op og ned. Det var der kun en af os, der ville, siger Ib Skovlykke.

Arne Elbæk Pedersen mener godt, at det kan blive overkommeligt, for planen er at investere i tre ombyggede kano-trailere, så opgaven vil kunne deles af tre foreninger, hvis det skønnes mere overkommeligt:

- Og ruten er altså ikke på 10 km. Den er syv km. Jeg har selv været ude at gå turen, siger Arne Elbæk Pedersen.

Ib Skovlykke tvivler på, at der er nogen foreninger, der gider arbejdet for de 25.000 kr. årligt det i alt vil kunne udløse:

- Af de penge vi modtog, brugte vi 7.000 kr. på reparationer og lignende. Så vi kunne ikke give 25.000 kr. videre til spejderarbejdet, som var dem, vi støttede, siger han.

Indkøb af tre trailere Arne Elbæk Pedersen siger modsat, at reparationer af udstyr og rensning af flaghuller vil være på DUR's regning:

- Det er vores udstyr, så selvfølgelig betaler vi for det.

Endelig påpeger Ib Skovlykke, at man ikke bare uden videre kan bruge ombyggede kanotrailere, da kanotrailere er beregnet til netop transport af kanoer. Og at det kan udløse bøde, hvis det ikke er godkendt.

Men det er Arne Elbæk Pedersen godt klar over:

- De tre ombyggede kano-trailere skal naturligvis synes og godkendes inden brug.

DUR er i øjeblikket ved at vælge, hvilken trailertype, der skal indkøbes, og køb vil formentlig ske inden for den næste måned.

Flagalléen bliver tidligst sat op igen i det nye år. Endnu har ingen foreninger meldt sig som flagopsættere.

relaterede artikler

Flagallé er tæt på en redning 31. maj 2021 kl. 13:52

Ingen festlig flagallé i år 19. maj 2021 kl. 12:03