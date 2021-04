Flagallé søger konfirmander

De tre sogne omkring Dianalund har valgt at flytte konfirmationerne fra 2021 til 2022. Det gælder for de elever, der går på Holbergskolen.

- Men det er jo ikke alle, der går på Holbergskolen, siger Ib Skovlykke, der er med til at bestyre Dianalund Flagallé.

- Derfor kander sagtens være unge mennesker, der skal konfirmeres andre steder, og de datoer har vi ikke overblik over. Derfor beder vi om, at de familier, der ikke er tilknyttet Holbergskolen, meddeler os dato for, hvornår konfirmationen finder sted.