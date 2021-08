Se billedserie Johnny Larsen har været medlem af Fjerkræklubben for Sorø og Omegn i to år, og i år blev han valgt til formand. Han er faldet godt til i fjerkrækolonien, hvor han kommer dagligt. Hanen er er racen Blå Langshan.Foto: Lene Berthelsen

Fjerkræ har været en del af hans liv i 46 år

Sorø - 08. august 2021 kl. 18:57 Af Lene Berthelsen

Johnny Larsen var 10 år, da han fik sine første høns. De var af racen Sølvplettet Hamborger, og det var hans morbror, der introducerede ham til fjerkræ-hobbyen.

Johnny Larsen tjente til deres foder ved at arbejde for sin far, og han tjente også på at sælge æggene til sin mor.

Mange børn har haft høns og mistet interessen for dem igen efter få år, men sådan gik det ikke for Johnny Larsen. Han holdt ved og har nu haft høns i 46 år. Racehøns vel at mærke, og han er mere interesseret i avl end i at have ingredienser til en omelet.

- Jeg er med på to-tre udstillinger hvert år. I mange år boede jeg i Vordingborg og var medlem af klubben dér. Og jeg ryddede alt, når der var udstillinger i klubben, husker Johnny Larsen med et smil.

Klubmester første år For et par år siden flyttede han til Ougtved nær Ruds Vedby og blev medlem af Fjerkræklubben for Sorø og Omegn. Og også her klarer hans fjerkræ sig godt, for han blev klubmester det første år, han var medlem.

Senest er han så blevet formand for fjerkræklubben, og han er også godt repræsenteret i fjerkrækolonien ved Apotekervej. Han har bygget flere store volierer, der huser hønseracer som Australorp, Spidstoppet Appenzeller, Blå Langshan, Sølvplettet og Sort Hamborger og duer af racen Thüringer.

Også hjemme i privaten er der fjerkræ, for det er her, at Johnny Larsen hvert år udruger 300 kyllinger i rugemaskine.

- De bedste tager jeg fra til avl, andre sælger jeg og en del havner i fryseren.

Plads til flere i kolonien Johnny Larsen er i det hele taget faldet godt til i fjerkrækolonien, som han tager til stort set hver eneste dag:

- Det er så heldigt, at jeg arbejder hos Oldebjerg lige ved siden af. Så jeg starter hver morgen kl. 6 med at fodre hønsene og duerne. Så tager jeg på arbejde, og efter arbejde er jeg i fjerkrækolonien igen. Og i weekenden bruger jeg lidt længere tid. Her er altid nogen at hygge og snakke med, og det er et dejligt område, vi har, siger Johnny Larsen.

I øjeblikket er der ni fjerkræ- eller kaninavlere, der har volierer og huse i kolonien, og de er enige om, at det ville være rart, om der kom flere til.

Der er flere ledige områder, hvor der kan bygges volierer og huse. Det er dog et krav, at det er racedyr, man »opstalder« i kolonien.

Klubben kan alle med interesse for fjerkræ - også blandingshøns - være med i, og her er mange gode råd at hente hos de erfarne avlere.

Fjerkræklubben selv er faktisk også en erfaren én af slagsen. Sidste år havde den 100 års jubilæum, men coronaen forhindrede medlemmerne i at fejre det. Planen er nu at markere den runde dag med en jubilæumsudstilling den 9. januar 2022.