Henrik Lohse Christensen og kollegerne i »Fibia i 4173« kunne glæde sig over, at omkring 50 kom til møde, og unge og ældre var nogenlunde ligeligt repræsenteret. Privatfoto

Fjenneslev på vej mod fibernet

Sorø - 21. februar 2020 kl. 06:36 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 50 deltog tirsdag aften på Vrangshøj i et møde om fremtidigt fibernet i Fjenneslev.

- Det er ønsket om, at Fjenneslev skal kunne udvikle sig og få glæde af de nye muligheder, der har ført til, at vi var nogle stykker, der gik sammen om at skaffe fibernet til Fjenneslev, fortæller Henrik Lohse Christensen.

- De muligheder, der ligger i fibernettet, kan være med til at sikre en øget tilflytning til byen, ligesom vi ikke er i tvivl om, at ejendomme med indlagt fibernet vil have en højere værdi, end hvis der ikke er noget.

I dag er det muligt via antenneforeningen at få YouSee.

- Vi synes ikke, at det fungerer godt nok. Især ikke, når familien er samlet, og der skal nogle stykker på nettet. Vi oplever også, at det kniber at følge med udviklingen, siger Henrik Lohse Christensen.

- Både i Alsted og i Slaglille har de fibernet. Skal vi have det i Fjenneslev, skal vi være 190, der siger ja tak. Lige nu er vi 59, men vi har møde igen på tirsdag den 25. februar klokken 19.00.

Foreningen hedder »Fibia i 4173«, og nok er det Fibia, der nu skal lægge fibernet ned og føre det ind i husene - hvis der altså kommer tilslutning nok - men i løbet af et års tid, bliver området givet frit, føjer Henrik Lohse Christensen til, og så kan man - ligesom man i dag frit kan vælge el-leverandør - selv vælge, hvem der skal forsyne fibernettet med indhold.

Der er i dag en tilbudspris for dem, der vil melde sig til. Den slutter 5. marts, hvorefter det bliver dyrere.

- Pengene skal først betales, når huset er forsynet med fibernet, fortæller Henrik Lohse.

Man kan melde sig til via Fibia.dk/4173 eller via Facebooksiden »Fibia i 4173«.